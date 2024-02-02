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02 Şubat 2024 Cuma 08:15:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 08:15:00

CHP'li ilçe adayını partiye sokmadılar

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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CHP'de adaylara parti içi tepkiler ilginç boyutlara taşındı. CHP İzmir Karaburun İlçe Başkanlığı, genel merkezin belediye başkan adayı gösterdiği Nurşen Balcı'yı örgüt binasına almadı. Tartışmaların ardından binaya giren Balcı, protestolarla karşılandı. Balcı'nın toplantısı partililer tarafından yarıda kesildi.

CHP'de İzmir ilçe belediye başkan adaylarının açıklanması ile başlayan tartışma sürüyor. CHP'li Karaburun İlçe Başkanlığı üyeleri, seçim çalışmaları kapsamında ziyarete gelen belediye başkan adayı Nurşen Balcı'nın ilçe binasına girmesini engelledi. Birgün'de yer alan habere göre uzun süren tartışmaların ardından binaya giren Nurşen Balcı, protestolarla karşılandı. Balcı'nın toplantısı partililer tarafından yarıda kesildi.

'AK PARTİ KAZANIR'

Balcı'nın Karşıyaka'dan aday adayı olduğunu belirten ilçe yönetimi, Karaburun'da yaşayan seçmenlerin, ilçe dışından bir adaya oy vermeyeceğini söyledi. CHP teşkilatı, "Balcı'da diretilmesi halinde Karaburun'u AKP kazanacaktır" değerlendirmesini yaptı. Karaburun'da mevcut başkan dahil beş aday adayının olduğunu aktaran partililer, "O isimlerden birinin aday yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. Karaburun yönetimi, Genel Merkez'in konuyu tekrar ele almasını isteyerek, "Karardan geri dönülmezse başvurusu olan isimlerden biri bağımsız olarak aday olacaktır" restini çekti.

GENEL MERKEZ'E DİLEKÇE

Öte yandan örgütün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir dilekçe gönderdiği bildirildi. Dilekçede, "Partimizin, Ankara'da yaptığı MYK toplantısı ve sonrasında Parti Meclisi toplantısıyla İzmir İli Karaburun İlçesi için Belediye Başkan Adayı olarak ilçemiz dışından bir adayın gösterilmesini kabul etmiyoruz" denildi.

Etiketler : chp nurşen balcı izmir karaburun
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