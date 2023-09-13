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13 Eylül 2023 Çarşamba 16:18:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 16:18:00

CHP'li İBB'den suya yüzde 25 zam

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CHP'li İBB yönetimi İstanbul'da suya yüzde 25 zam yaptı.

İBB Meclisinde, İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Kurulda, İSKİ su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.

Teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 16,50 olan mevcut fiyatın 20,62, 2. kademede 30 metreküpe kadar 23,75 lira olan fiyatın 29,68 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 32,34 lira olan fiyatın da 40,42 lira olması önerildi.

Teklifte iş yerinde ise kademeli sisteme geçilmesi öngörüldü. Bu kapsamda iş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 43,23 lira olan fiyatın 54,03 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 50 lira olan fiyatın da 62,50 liraya çıkarılması teklif edildi.

Bu haliyle oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Zam teklifi onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Etiketler : su zamı İBB su fiyatı İstanbul su zammı
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