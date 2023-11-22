Ayrıntılar geliyor...
22 Kasım 2023 Çarşamba 16:39:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 16:39:00
CHP'li İBB yönetimi zamma doymuyor! İstanbul'da suya yüzde 15 zam geldi
CHP'li İBB yönetimi İstanbul'da suya yüzde 15 zam yaptı. Yeni tarife bugünden itibaren devreye girecek.
- İznik'te sahte alkol üretip satan şüpheli yakalandı
- MSB duyurdu! Sınırda 2 FETÖ'cü yakalandı
- CHP'li İBB yönetimi zamma doymuyor! İstanbul'da suya yüzde 15 zam geldi
- İzmir'de durdurulan otomobilde 1 kilo 800 gram kokain ele geçirildi
- Öküz öldü, ortaklık bozuldu: Akşener'den CHP'ye, "Yüzde 60'la alırız diyen akılsızlara dokunmadılar"
- Bakan Yerlikaya açıkladı! Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi