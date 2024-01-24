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CHP'li İBB vatandaşı çileden çıkardı!
24 Ocak 2024 Çarşamba 14:10:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 14:10:00

CHP'li İBB vatandaşı çileden çıkardı!

Kaynak: AA

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Güngören'de metro girişindeki yürüyen merdivenin basamakları yerinden çıktı. Yolcular bazı basamakları sökülen merdivenden güçlükle inebildi. Görgü tanığı bir vatandaş olay anına ilişkin, "Ucuz atlattık. Yaralanan olmadı. Merdiveni boşalttık. Parçalanmaya başladı merdiven." dedi.

Güngören'de metro girişindeki yürüyen merdivenin basamaklarının yerinden çıkması nedeniyle bazı yolcular zor anlar yaşadı.

Gençosman Mahallesi Üçyüzlü metro durağı girişinde bulunan yürüyen merdivenlerin basamakları henüz belirlenemeyen nedenle yerinden çıktı. Bu sırada bazı yolcular bazı basamakları sökülen merdivenden güçlükle inebildi.

Olay yerine gelen görevliler merdivenleri kullanıma kapatarak bakıma aldı.

Vatandaşlardan Zeki Güler gazetecilere, işten döndüğü sırada olayın yaşandığını anlatarak, "Merdivene bindikten sonra bir patırtı koptu. Buradan vidalar fırlamaya başladı. Ben orta kısımdaydım. 5-6 kişi vardı merdivende." dedi.

Merdivendeki bir kişiyi koşması için uyardığını aktaran Güler, "Güvenlik görevlilerine haber verdim. Ucuz atlattık. Yaralanan olmadı. Merdiveni boşalttık. Parçalanmaya başladı merdiven." diye konuştu.

Güler, merdivenlerin ayda 3-4 kez bozulduğunu belirtti.

Etiketler : chp ibb metro
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