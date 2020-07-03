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03 Temmuz 2020 Cuma 23:27:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 23:43:00

İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Tahammülsüzlük, hazımsızlık, nefret diz boyu...

Kaynak: AA

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Sancaktepe Belediyesi Başkanı Şeyma Döğücü'nün vatandaşları bilgilendirmek için astırdığı kurban kesim alanları pankartları, CHP'li İBB tarafından toplatıldı. Sancaktepe Belediyesi Başkanı Döğücü, "Siz ne yaparsanız yapın, biz halkımıza hizmetten geri durmayacağız" ifadeleriyle CHP'li İBB'ye tepki gösterdi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından kurban kesim alanlarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirmek amacıyla asılan pankartlar iddiaya göre İBB tarafından kesildi. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İBB'ye tepki gösterdi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, skandal olaya Twitter hesabından tepki gösterdi. Döğücü, "Tahammülsüzlük" olarak tarif eden sert tepki göstererek "Siz ne yaparsanız yapın, biz halkımıza hizmetten geri durmayacağız!" ifadelerine yer verdi.Sancaktepe Belediyesi tarafından ilçeye tarafından kurban kesim alanlarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirmek amacıyla pankartlar asıldı. Fakat iddiaya göre pankartlar İBB ekipleri tarafından kesildi. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İBB'ye tepki gösterdi.

Başkan Döğücü yaptığı paylaşımda, "Tahammülsüzlük, hazımsızlık, nefret diz boyu. Kurban kesim alanlarıyla ilgili komşularımızı bilgilendirmek için astığımız pankartları kesen İBB yönetimini kınıyorum. Siz ne yaparsanız yapın, biz halkımıza hizmetten geri durmayacağız" ifadelerine yer verdi.

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