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CHP'li İBB pes dedirtti! Arızaları gideremediler, duvar ördüler
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18 Eylül 2023 Pazartesi 17:21:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 17:21:00

CHP'li İBB pes dedirtti! Arızaları gideremediler, duvar ördüler

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CHP'li İBB yönetiminin hizmetten uzak algıya dayalı belediyecilik anlayışı bir kez daha gözler önüne serildi. Onlarca yürüyen merdiven ve asansör arızasının üstesinden gelemeyen İBB, Bağcılar metro istasyonunda pes dedirten bir çalışmaya imza attı. Arızayı gideremeyen İBB çözümü yürüyen merdivenin önüne duvar örmekte buldu.

CHP yönetimine geçtiği günden bu yana İBB'ye ait toplu taşıma araçlarının yanı sıra metro-metrobüslerdeki yürüyen merdivenlerde ve asansörlerdeki arızaların ardı arkası kesilmiyor.

İBB ise her gün onlarca yürüyen merdiven ve asansörde yaşanan arızaların üstesinden gelemiyor.

ARIZALARI GİDEREMEDİLER, DUVAR ÖRDÜLER

CHP'li İBB yönetimi, İstanbul'da her gün meydana gelen onlarca yürüyen merdiven ve asansör arızasının üstesinden gelemediği gibi en son çareyi Bağcılar metro istasyonundaki "yürümeyen" yürüyen merdivenin önüne duvar örmekte buldu.

Etiketler : chp ibb belediyecilik bağcılar metro istasyonu yürüyen merdiven asansör
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