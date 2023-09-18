CHP'li İBB pes dedirtti! Arızaları gideremediler, duvar ördüler

CHP yönetimine geçtiği günden bu yana İBB'ye ait toplu taşıma araçlarının yanı sıra metro-metrobüslerdeki yürüyen merdivenlerde ve asansörlerdeki arızaların ardı arkası kesilmiyor.

İBB ise her gün onlarca yürüyen merdiven ve asansörde yaşanan arızaların üstesinden gelemiyor.

ARIZALARI GİDEREMEDİLER, DUVAR ÖRDÜLER

CHP'li İBB yönetimi, İstanbul'da her gün meydana gelen onlarca yürüyen merdiven ve asansör arızasının üstesinden gelemediği gibi en son çareyi Bağcılar metro istasyonundaki "yürümeyen" yürüyen merdivenin önüne duvar örmekte buldu.