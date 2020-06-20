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20 Haziran 2020 Cumartesi 16:14:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 16:16:00

CHP'li Hüseyin Sarı'ya hapis şoku! Mazbatası iptal edilecek

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CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın "ihaleye fesat karıştırma" suçu ile yargılandığı dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onaylandığı bildirildi. Sabah gazetesinden Kenan Kıran'ın haberi...

Hüseyin Sarı; ihaleye fesat karıştırdığı gerekçesiyle yargılandı ve Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi. Hüseyin Sarı'nın cezasının Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onaylandığı öğrenildi.

2972 sayılı mahalli idare seçimlerini düzenleyen kanunun 9. maddesine göre resmi ihale ve alım satışlara fesat karıştıran belediye başkanları bu suçlardan 1 gün bile ceza almaları halinde belediye başkanlıkları düşürülüyor.

MAZBATASI İPTAL EDİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu'nun; Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin onama kararının ardından Hüseyin Sarı'nın mazbatasını iptal edeceği, önümüzdeki günlerde toplanacak olan Erdek Belediye Meclisi'nin kendi içinden yeni başkanını seçeceği ifade ediliyor.

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