VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İmamoğlu'nun yalanı ifşa oldu
Her 8 erkekten 1'i prostat kanserine yakalanıyor
İlgi azalması ve çökkünlük unipolar depresyon belirtisi
Uzun süren Kovid fibromiyalji ile karıştırılıyor
Aşı sonrası miyokardit endişesi yersiz
O illerde şiddetli sağanak yağış bekleniyor!
Kanada'da dehşet! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'li Gürsel Tekin'den skandal sözler: HDP'ye bakanlık verilebilir
6'lı masada yeni çatlak: Kime sordunuz?
MSB duyurdu: Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğradı
Bakan Soylu duyurdu! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Ankara'da önemli zirve!
İstanbul'u kana bulayacaktı...
Selçuk Bayraktar: 2023'te İstanbul'da görüşmek üzere
Başkan Erdoğan'ın sözlerine Bahçeli'den destek
ASELSAN ekipmanlarına uzayda geçer not
Yunanistan, Ege'de hava ve kara suları ihlallerini geçen yıla göre arttırdı
Meteoroloji tarih verdi! O güne dikkat: Kuvvetli geliyor
ABD'nin hamlesi Çin'i kızdırdı
AB'de Gazprom'a sert tepki: Harekete geçmeye hazırız
Vadeli Program yayımlandı
‘Kül' bitti
Yeşil Vadi'nin Kızı yurtdışına açılıyor
Terli gömlek şoku
05 Eylül 2022 Pazartesi 07:53:00 - Güncelleme:05 Eylül 2022 Pazartesi 07:53:00

CHP'li Gürsel Tekin'den skandal sözler: HDP'ye bakanlık verilebilir

ABONE OL

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, iktidara geldiklerinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'ye bakanlık vereceklerini söyledi.

Gürsel Tekin, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

Sunucu, Tekin'e "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

Tekin soruya TBMM'de başkan vekillerinin her partiden seçildiğini örnek vererek cevap verdi.

HDP'ye bakanlık vermemenin milli iradeye ters düştüğünü savunan CHP'li Tekin, "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir." diye konuştu.

Etiketler : Gürsel Tekin HDP BAKANLIK
Amadeus'un yeni Mozart'ı

Amadeus'un yeni Mozart'ı
Adam gününde gerek!

Adam gününde gerek!
3 milyona ayaklarını yerden kesti

3 milyona ayaklarını yerden kesti
Renkli festival

Renkli festival
Babadan oğula Bodrum emaneti

Babadan oğula Bodrum emaneti
Eda'ya kız kardeş geliyor

Eda'ya kız kardeş geliyor
Onlar erdi muradına!

Onlar erdi muradına!
Sahneden düştü

Sahneden düştü
Türk mutfağı harika

Türk mutfağı harika

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes