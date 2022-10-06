Tekin'den Kılıçdaroğlu'na: Böyle laflar olur mu?

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06 Ekim 2022 Perşembe 13:09:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 13:26:00

CHP'li Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun 'Yetkisi yok' çıkışına sinirlendi, sesini yükseltti: Böyle laflar olur mu?

Kaynak: Sabah

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP'ye bakanlık vaadi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hedef alınmıştı. Kılıçdaroğlu, "Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş" demişti. Bu gelişmelerin ardından Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğunu söyledi, "Böyle laflar olur mu?" diyerek sesini yükseltti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ittifak ortakları HDP'ye bakanlık vaadinde bulunmuştu. Tekin, "Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." ifadelerini kullanmıştı.

Gürsel Tekin'in açıklaması ittifak ortağı İYİ Parti ile krize neden olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş" diye konuşmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA SESİNİ YÜKSELTTİ: BÖYLE LAFLAR OLUR MU?

Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'na açıklamasından dolayı kırgın olduğunu söyledi.

Tekin, Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla ilgili "Böyle laflar olur mu. Kaldı ki benim bu konudaki hassasiyetimi en iyi bilen o. Genel başkanımızın etrafında Dersim meselesinde ben vardım. Benden mevsimlik bir şey bekleyemezsin. En iyi sen bilirsin sayın genel başkan. Onun için kırgınım yani" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Gürsel Tekin chp hdp kemal kılıçtaroğlu
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