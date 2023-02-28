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28 Şubat 2023 Salı 11:00:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 11:00:00

CHP'li Gürsel Erol'dan TOKİ konutlarına övgü

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, katıldığı canlı yayın programında büyük depremlerde zarar görmeyen TOKİ konutlarını övdü. Erol, TOKİ'nin yaptığı konutlar olmasaydı, Elazığ'ın da Kahramanmaraş ve Hatay'la aynı acı kaderi yaşayacağını vurguladı.

Merkezi Kahramanmaraş olan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'de büyük bir yıkıma neden oldu. 110 kilometre kare alanı ve 11 ili etkileyen felakette, binlerce bina yıkılırken 44 binden fazla insan can verdi.

DEVLET YAPIMI TOKİ EVLERİ SAPASAĞLAM

Söz konusu mahiyeti büyük depremlerin ardından TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu, depreme dayanıklı sistemler sayesinde zarar görmedi. Binalarda uygulanan "radye temel", "tünel kalıp taşıyıcı sistem", "yüksek beton dayanımı" gibi depreme karşı çözümler içeren sistemler sayesinde 133 bin 759 konutta herhangi bir yapısal hasar olmaması dikkat çekti.

CHP'Lİ GÜRSEL EROL: EĞER TOKİ O 25 BİN KONUTU YAPMASAYDI DAHA ÇOK KAYBIMIZ OLURDU

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, katıldığı canlı yayın programında büyük depremlerde büyük bir başarı sağlayan TOKİ konutlarına ilişkin övgü dolu ifadeler kullandı.

Erol, Elazığ depreminin ardından TOKİ'nin yaptığı konutlar olmasaydı, Elazığ'ın da Kahramanmaraş ve Hatay'la aynı acı kaderi yaşayacağını vurguladı.

Erol, "Bu deprem 11 ilde oldu. Elazığ'ı da etkiledi. Ama 2020 yılındaki deprem Elazığ için müthiş bir şans oldu. 3 bina yıkıldı 37 can kaybı oldu. Ama arkasından TOKİ 25 bin konut yaptı. Eğer TOKİ o 25 bin konutu yapmamış olsaydı, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar yıkılmamış olsaydı, bugün bizim de daha çok can kaybımız olabilirdi. Ama TOKİ'nin yaptığı konutlarda mühendislik olarak bir başarı var. İşin planlanması, ihale süreçleri, kabulleri bir süreç var" dedi.

Etiketler : Kahramanmaraş deprem Elazığ CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol

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