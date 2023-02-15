CHP'li Fikri Sağlar deprem üzerinden kaderi hedef alıp İslam'a dil uzattı
Kaynak: aksam.com.tr
CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar, deprem üzerinden İslam'ı hedef aldı. Bir televizyon programının canlı yayınında konuşan CHP'li Sağlar, "Siz hala kaderden bahsediyorsunuz. Kader cahil insanların ortaya koydukları bir inanç biçimidir. Bizi cehaletin içine cahiliye dönemine götürmeye çalışanların öğretmeye çalıştığı bir şey." dedi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle tüm Türkiye seferber olmuşken, CHP'li Fikri Sağlar İslam'ı hedef alarak kadere inanlara "cahil" dedi.
Bir yandan deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışırken, bir yandan da sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan provokasyon ve dezenformasyonlarla mücadele ediliyor.
Deprem üzerinden siyaset yapma yarışına girişen bazı isimler ise, insanların inançlarını hedef alıyor.
Bunun son örneği ise, bir televizyon programına katılarak İslam'ı hedef alan ve kadere inanlara cahil diyen Fikri Sağlar oldu.
CHP'Lİ SAĞLAR, KADERE İNANLARA CAHİL DEDİ
Katıldığı televizyon programında İslam'ı hedef alan CHP'li Sağlar, şöyle konuştu:
"Her şey kader planı deniyor. Biz kaderciliğe inanmışız bilime değil. Bilim var ve bilimsel anlamda söylenenler geçerli çıkıyor. Siz hala kaderden bahsediyorsunuz. Kader cahil insanların ortaya koydukları bir inanç biçimidir. Bizi cehaletin içine cahiliye dönemine götürmeye çalışanların öğretmeye çalıştığı bir şey."
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