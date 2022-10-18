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18 Ekim 2022 Salı 09:25:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 09:25:00

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş'tan flaş iddia! Akşener Kılıçdaroğlu'na karşı aday olabilir

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CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması durumunda, 'karşı aday' olacağını öne sürdü. İYİ Parti'den aldığı bilgileri kaynak gösteren Yarkadaş, "'Meral Hanım, Kemal Bey'in adaylığı karşısında kendi adaylığını ilan edebilir' diyorlar. Meral Hanım aday olursa kimsenin şaşırmaması gerektiğini söylüyorlar. Bu çok sağlam birkaç kaynaktan doğrulattığım bir bilgidir." dedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği Altılı Masa, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'aday' üzerinden derin bir kriz içine girdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından veto edilmişti. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aday olmasını gündeme getirmiş, bu talep de HDP ve CHP'den karşılık bulmamıştı.

"KEMAL BEY ADAY GİBİ GÖRÜNÜYOR" DİYEN AKŞENER ADAYLIK HAREKETE GEÇTİ

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" demişti.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, Akşener'in Kılıçdaroğlu'na karşı adaylık çalışması yaptığını öne sürdü.

"MERAL HANIM'IN ADAYLIĞI CİDDİ BİR İHTİMAL OLARAK İYİ PARTİ İÇİNDE ÇOK GÜÇLÜ BİR BİÇİMDE TARTIŞILIYOR"

Yarkadaş "Bir grup İYİ Partili ile görüştüm. Deniz'in söylediklerini onlar da doğruluyor. Kamuoyu ilk kez duyacak. Meral Hanım'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ciddi bir ihtimal olarak İYİ Parti içinde çok güçlü bir biçimde tartışılıyor." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI ADAY OLABİLİR"

Konuştuğum İYİ Partililerin söylediği şeyin aynı olduğunu söyleyen Yarkadaş, "Meral Hanım Kemal Bey'in adaylığı karşısında kendi adaylığını ilan edebilir' diyorlar. Meral Hanım aday olursa kimsenin şaşırmaması gerektiğini söylüyorlar. Bu çok sağlam birkaç kaynaktan doğrulattığım bir bilgidir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : CHP Milletvekili Barış Yarkadaş İYİ Parti Meral Akşener
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