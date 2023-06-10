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CHP'li Ergene Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
10 Haziran 2023 Cumartesi 12:53:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 12:53:00

CHP'li Ergene Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 5 tutuklama

Kaynak: İHA

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Tekirdağ'da CHP'li Ergene Belediyesi'nin ruhsat verme karşılığında bazı iş insanlarından rüşvet aldığı belirlendi. 6 Haziran'da gerçekleşen operasyon sonucu aralarında zabıta müdürünün de olduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 5 belediye personeli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, Ergene ilçesinde ruhsatsız iş yerlerinden belediye personelince rüşvet talep edildiği yönünde bilgi alınması üzerine yürütülen soruşturmada, Belediye Zabıta Birimine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 belediye personeli ve 13 iş insanı olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 belediye görevlisi tutuklanırken, 13 iş insanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler : chp ergene belediyesi rüşvet operasyon
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