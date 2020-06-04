CHP'li Eren Erdem'den Alevi vatandaşlarımız üzerinden sinsi provokasyon
Amerika'daki olayları kendisine ait sosyal medya hesabından değerlendiren CHP'li Eren Erdem, Alevi vatandaşlarımızın Türkiye'de siyahi insan muamelesi gördüğünü söyleyerek provokasyon yaptı.
CHP'li Eren Erdem, Alevi vatandaşlarımızın Türkiye'deki siyahiler olduğunu ileri sürerek provokasyon yapmaya kalkıştı.
Siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD'de çıkan olayları Türkiye'ye taşımak isteyen çevreler, çeşitli provokasyonlarla milletin sinir uçlarını hedef alıyor. Bunun son örneğini de CHP'li Eren Erdem sahneledi.
Bu ülkedeki Alevi vatandaşlarımıza Dersim katliamı ile en büyük zulmü yaşatan CHP'nin PM üyesi Eren Erdem, Alevi vatandaşlarımızın siyahiler olduğunu söyleyerek büyük bir skandala imza attı.
Erdem'in provokasyon yaptığı skandal tweeti şöyle: "Bu ülkede siyahlar var. İbadethanesi 'dernek' statüsünde olan, kimliği ve ibadeti reddedilen, yaşam tarzı reddedilen ve hükümet eliyle nefrete muhatap kılınanlar var. Bizim siyahlarımız için eşitlik istemeyip, George Floyd ile ilgili tweet atınca çok samimiyetsiz oluyorsun..."
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