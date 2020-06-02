CHP'li Engin Altay'dan skandal ifadeler: Teröristlerle bekçileri aynı kefeye koydu
Kaynak: Takvim
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay TBMM'deki kanun teklifi görüşmeleri öncesi eli kanlı teröristlerle bekçileri aynı kefeye koydu. Altay, "Eskiden güvenlik kaygısını insanlar, eşkıyadan, teröristten, hırsızdan, arsızdan duyardı. Şimdi, tümünü tenzih ederim polis teşkilatımızın ve bekçilerimizin, polisten ve bekçiden kaynaklı şiddet görüntüleri ile Türkiye sarsılıyor. " diyerek skandal ifadeler kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay TBMM'deki kanun teklifi görüşmeleri öncesi eli kanlı teröristlerle bekçileri aynı kefeye koydu. Altay, "Eskiden güvenlik kaygısını insanlar, eşkıyadan, teröristten, hırsızdan, arsızdan duyardı. Şimdi, tümünü tenzih ederim polis teşkilatımızın ve bekçilerimizin, polisten ve bekçiden kaynaklı şiddet görüntüleri ile Türkiye sarsılıyor. " diyerek skandal ifadeler kullandı.
Türkiye'nin her yerinde bekçi şiddetlerinin yaşandığını savunan Altay, "Benim endişem var. Bekçiler, daha kanunları çıkmadan terör estirmeye başladı. Toplumda bir güvenlik kaygısı var. Eskiden güvenlik kaygısını insanlar, eşkıyadan, teröristten, hırsızdan, arsızdan duyardı. Şimdi, tümünü tenzih ederim polis teşkilatımızın ve bekçilerimizin, polisten ve bekçiden kaynaklı şiddet görüntüleri ile Türkiye sarsılıyor." diye konuştu.
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