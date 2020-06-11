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11 Haziran 2020 Perşembe 00:23:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 00:23:00

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, sosyal medyada eleştiri yapan personeli kovdu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İSPARK'tan bir otopark personelinin, sosyal medyadan yaptığı eleştiriler nedeniyle işten kovulduğu bildirildi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki olan İSPARK'tan bir otopark personelinin, sosyal medyadan yaptığı eleştiriler nedeniyle işten kovulduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili evrakı sosyal medya hesabından paylaşan İBB eski meclis üyesi Mücahit Birinci, paylaşımında 'Çalışanların sosyal medya mesajlarını dahi bahane ederek, iş akidlerini feshediyorlar. Bu bir Sovyet politbüro yönetim sistemidir.' ifadelerini kullandı.

İşte o belge:

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