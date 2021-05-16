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16 Mayıs 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2021 Pazar 12:30:00

CHP'li Çiçek baklayı ağzından çıkardı: HDP'ye bakanlık verilebilir

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Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı'nın seçimlerde ikinci tura kalınması durumunda HDP'lilere bakanlık verilebileceğini söyledi.

Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek katıldığı canlı yayında 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HDP'ye bir iki bakanlık vaad edilebilir' ifadelerini kullandı.

Dursun Çiçek, "Millet İttifakı seçimi kazanırsa HDP'li bir bakan olabilir" açıklamasında bulundu.

Millet İttifakı ile terör örgütü PKK'nın devletin içinde güçlenmesine katkı sağlanacağı olarak yorumlanan CHP'li Çiçek'in bu sözleri Twitter'da gündem olurken, çok sayıda tepki aldı.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİŞLERİ BAKANI, PERVİN BULDAN SAVUNMA BAKANI"

Çiçek'in sözlerini eleştiren isimlerden AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP'li Dursun Çiçek, "Millet İttifakı seçimi kazanırsa, HDP'lilere bakanlık veririz" dedi. Selahattin Demirtaş'ı İçişleri Bakanı, Pervin Buldan'ı Savunma Bakanı mı yapmayı planlıyorsunuz? Millet, kirli planlarınızı sandıkta başınıza yıkacak." dedi.

Etiketler : Dursun Çiçek CHP HDP Millet İttifakı
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