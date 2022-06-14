VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fed, enflasyonu kontrol etmek için resesyon riskini göze alabilir
Warriors NBA finalinde 3-2 öne geçti
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, henüz Türkiye'ye gelemedi
Şampiyon okçular ara vermeden Dünya Kupası'na katılacak
PKK terörüyle mücadelenin adımları ve bilançosu
İsrail'de Bennett hükümetinin ilk yılı: Netanyahu geri mi dönüyor?
Kovid-19'un etkili olduğu 2021'de sinema ve tiyatro seyircisi azaldı
İstanbul'da "Süper Ay"
esin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Bahçeli'den DBP'li vekile sert tepki: Şerefsizlik, küstahlık, soysuzluk!
"Dokunulmazlığı kaldırılmalı"
ABD, Rusya'dan gizlice satın almak isterken yakalandı!
Türkiye stratejik güç oluyor
Türksat 5B uydusu hizmete giriyor
Yüzde 70'i kontrol altında
İngiltere ve AB karşı karşıya!
MİT deşifre edip engel oldu
Tekli öncesi tatil
Oğullarıyla reklamda
Bollywood yıldızı İstanbul'da
Hande'yle ayrılmadık
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 14 Haziran
Nem, ısı ve duman üçlüsü astımı tetikliyor
Karın içi sıcak kemoterapi kanser hücrelerini kıskaca alıyor
14 Haziran 2022 Salı 10:36:00 - Güncelleme:14 Haziran 2022 Salı 10:39:00

CHP'den Tanju Özcan kararı! Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

ABONE OL

Son dakika haberi... CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

UYARI CEZASI ALMIŞTI

CHP'de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için uyarı cezası kararı verildi. Özcan, başörtülü bir kadın hakkında iğrenç imada bulunmuş, Karaca ise vatandaşa küfretmişti.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz aylarda, "Bolu Belediyesi'nden geçici sığınmacılara son çağrı" başlıklı Türkçe ve Arapça yazılı ilan asmıştı. Pankartta "Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ifadeleri kullanılmıştı.

Söz konusu pankartla ilgili savcılık, Tanju Özcan hakkında "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Etiketler : CHP Tanju Özcan Bolu Belediye Başkanı
Cerrah olmak zormuş

Cerrah olmak zormuş
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Twitter'ı yok, TikTok'u var

Twitter'ı yok, TikTok'u var
Usta isimlere Yasemin eşlik edecek

Usta isimlere Yasemin eşlik edecek
Evini tasarlıyor

Evini tasarlıyor
Merve Kaptan

Merve Kaptan
Kadın-erkek klişesini yıktık

Kadın-erkek klişesini yıktık
Ozan bulutların üzerinde

Ozan bulutların üzerinde
4 kişilik aile olduk

4 kişilik aile olduk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX