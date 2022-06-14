esin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

UYARI CEZASI ALMIŞTI

CHP'de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için uyarı cezası kararı verildi. Özcan, başörtülü bir kadın hakkında iğrenç imada bulunmuş, Karaca ise vatandaşa küfretmişti.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz aylarda, "Bolu Belediyesi'nden geçici sığınmacılara son çağrı" başlıklı Türkçe ve Arapça yazılı ilan asmıştı. Pankartta "Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ifadeleri kullanılmıştı.

Söz konusu pankartla ilgili savcılık, Tanju Özcan hakkında "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.