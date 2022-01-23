Rüşvete fahiş zam!

CHP'li Bilecik Belediyesi'nde dönen rüşvet çarkının detayları ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre; Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve Kayı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, belediyenin de ortak olduğu AVM'nin satışından rüşvet almak için her yola başvurdu. 2020 yılında satış için taraflardan 3 milyon 300 bin lira rüşvet isteyen Erdağı, satış gerçekleşmeyince rüşvete zam yaptı. Aynı satış için 2021 yılında 5 milyon lira rüşvet isteyen Erdağı, iş adamlarının şikayeti ile yakayı ele verdi. Erdağı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RÜŞVET CHP İLE BAŞLADI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Bilecik Belediyesi daha önce 2018 yılında Seven Pasajı olarak bilinen bölgeye AVM inşa etmek için gelir paylı sistemle ihaleye çıktı.

Uygun teklif veren bir firma ihaleyi kazanarak inşaata başladı. Sözleşmede AVM'nin satış hakları firmaya verildi. İnşaat devam ederken belediye el değiştirerek CHP'ye geçti, rüşvet çarkı bundan sonra dönmeye başladı.

2020 yılının Kasım ayında AVM, ekspertiz ve belediye tarafından belirlenen 26 milyon 200 bin lira bedelle, inşaatı yapan firma tarafından satışa çıkarıldı. Şehirde faaliyet gösteren bir akaryakıt şirketi AVM'ye talip oldu.

BAŞKAN ÖYLE UYGUN GÖRDÜ

Satış ve devir sürerken, Selçuk Erdağı AVM'yi satın alan firmanın sahiplerini belediyeye çağırarak görüşmek istedi. Daveti kabul eden firma sahibi, Erdağı'nın belediyedeki odasına gitti. Firmaya hayırlı olsun dileklerini ileten Erdağı, satış için belirlenen 26 milyon 200 bin liranın haricinde ödeme, yani rüşvet istedi.

Firma sahibinden 2 milyon 500 bin lira peşin, 800 bin lira da iskandan sonra olmak üzere 3 milyon 300 bin lira istedi. Firma sahibi "Bu ödeme niçin?" diye sorduğunda ise "Belediyeye lazım, başkan bey böyle uygun gördü" cevabını verdi.

BU KONU PAZARLIĞA KAPALI

Firma sahipleri teklifi reddetse de görüşmeler bir süre devam etti. Bir görüşmede firma sahipleri rüşvet yerine belediyeye kepçe alıp hibe etmeyi önerdi. Ancak Selçuk Erdağı, "Bu konu pazarlığa kapalıdır. Biz ne yapacağız kepçeyi, bize nakit para lazım" diyerek teklifi reddetti. Görüşmeler sürdü, Erdağı resmi olarak gerçekleşen satış işleminin iptal edilmesi için firmadan "almaktan vazgeçtik" yazısı istedi. Firma kabul etmeyince 2021 yılının Şubat ayında AVM için belirlenen 26 milyon 200 bin liralık satış bedeli encümen kararıyla arttırıldı, böylece satış iptal oldu.

RÜŞVETE FAHİŞ ZAM!

2020 yılındaki rüşvet pazarlığından aylar sonra Selçuk Erdağı, AVM'ye talip olan firmanın sahiplerini 29 Aralık 2021'de tekrar davet etti. Firmanın 2 ortağı belediyeye giderek Erdağı ile görüştü. Erdağı görüşmede "Burayı almanız için son şansınız. Fiyat 43 milyon 500 bin lira, 2022'ye kalırsanız fiyat artacak" diye tehdit etti.

BU PEŞİN, DİĞERİ SONRA

Görüşme sırasında Erdağı, masasında bulunan bir not kağıdına kendi el yazısı ile 200 dolar (200 bin) ve 120 dolar (120 bin) yazıp "Bunu da halledersiniz" dedi. Eliyle 120 ABD Doları işaret ederek "Bu peşin, diğeri iskandan sonra" dedi. Ortaklar, istenen paranın ne olduğunu anlamadı. 1 gün sonra sabah saatlerinde tekrar Erdağı'nın yanına gitti. Erdağı ikinci kez not kağıdına el yazısı ile aynı rakamları yazarak ortaklara verdi ve "Konu pazarlığa kapalı" dedi.

KAĞIDA YAZIP VERDİ

Ortaklar aynı gün öğleden sonra bir kez daha Erdağı'nın yanına gitti. Ancak bu kez Erdağı'nın rüşvet talebini cep telefonu ile kayda aldı. Erdağı görüşmede masasında bulunan not kağıdına kendi el yazısı ile "4000" veya "320 dolar" ve 43,5 yazarak kağıdı ortaklara verdi. Yani Erdağı, AVM için 43 milyon 500 bin lira, rüşvet için de "4 milyon lira" veya "320 bin dolar" istedi. Ortakların fiyat konusunda indirim ısrarına ise Erdağı, "Başkanla konuşacağım" cevabını verdi. Belediyeden ayrılan ortaklar bir süre sonra Selçuk Erdağı'dan telefon aldı.

SON RAKAM 5 MİLYON TL

Erdağı bu kez rüşvet tarifesini değiştirerek "Başkanla görüştüm, fiyatı 43 milyon 500 binden, 42 milyona çekeceğiz. 500 bini sizden sildik. Ama 1 milyonu elden alırız" dedi. Yani AVM'nin fiyatını 1,5 milyon lira indiren Erdağı, rüşvet olarak istediği 4 milyon liraya 1 milyon daha ekleyip rüşveti 5 milyon liraya yükseltti. Bu pazarlık sonrasında hem AVM'yi yapan firma, hem de binaya talip olduğu için rüşvet istenen firma durumu yargıya taşıdı. Polisle işbirliği sonrasında Erdağı talep ettiği rüşveti alırken belediye binasına yapılan operasyonla paketlendi.

RÜŞVET PAZARLIĞININ SES KAYDI DOSYADA

Erdağı ile yapılan rüşvet pazarlığının ses kaydı da yargıya dosyaya konuldu. Sorgusunda Erdağı'ya kayıtlar soruldu. Erdağı, "Görüşmelerin habersiz kaydedilmesi kanuna aykırı. Başkanla ilgili geçen tüm ifadeler gerçeğe aykırıdır. Bana tuzak kuruldu. Söz konusu firmalar aracı olmam için bana bedel ödemek istediler. Aracı oldum, rüşvet değil" iddiasında bulundu.

ONLARI NİYE YAZDIM HATIRLAMIYORUM

Şikayetçi olan iş adamları, Selçuk Erdağı'nın kendilerinden rüşvet almak için yazdığı not kağıtlarını delil olarak sundu. 3 ayrı kağıtta yazan "4000, 320 ve 43,5", "200 $, 120 $, 1 yıl, P, İskan" ve "200$, P, 120 $, iş, 1 yıl, O.Y, ve arkası ciro" ifadelerinin ne anlama geldiği soruldu. Erdağı bunlara da "Yazı bana ait ama ne amaçla yazdığımı hatırlamıyorum" cevabını verdi.

BASILDIĞI BELEDİYEDE ÇALIŞMIYORMUŞ

Belediye binasındaki odasında rüşvet alırken basılan, belediyenin ortak olduğu AVM için pazarlık yapıp kararlar alan Selçuk Erdağı, ifadesinde belediyede görevli olmadığını iddia etti. Erdağı istediği parayı ise "AVM'ye talip olan firma daha önce satıştan caydığı için bu kez belli bir miktar emanet para getirmelerini istedim. Satışın gerçekleşmemesi halinde iade edecektim" diye savundu.