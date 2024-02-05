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05 Şubat 2024 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 10:45:00

CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a rüşvet sorgusu

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Bir inşaat projesinden rüşvet olarak 13 daire almakla suçlanan CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı M. Murat Çalık hakkındaki takipsizlik kararı Yargıtay'dan döndü. Çalık'a ifade vermesi için tebligat gönderildi.

İstanbul'da işadamı U.G., Beylikdüzü Gürpınar'daki 29 dönüm arazisini kat karşılığı Gül İnşaat'a devretti; 650 dairelik projeye 2015'te başlandı. İddiaya göre inşaat şirketi, Beylikdüzü Belediyesi'ne 13 ev verilmesi karşılığında projedeki daire sayısının 850'e yükseltileceğini vaat etti.

TEMELDEN USULSÜZLÜK!

Teklifi kabul eden U.G., 13 daireyi noterden A.S.'nin sahibi olduğu Asoy İnşaat'a devretti. Ancak evlerden 5'i Gül İnşaat'a geri devredilince dolandırıldığını düşünen U.G. soluğu savcılıkta aldı; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı rüşvet almakla suçladı. U.G., 10 Ağustos 2022'deki dilekçesinde 13 daireyi bedelsiz olarak tadilat ruhsatının onaylanması, temel üstü vizesinin bulunmamasına rağmen projenin mühürlenmemesi, ilave ticari alanlara izin verilip inşa alanının artırılması ve iskân alınabilmesi için verdiğini öne sürdü. Önce Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ardından da itiraz başvurusu yapılan Bakırköy 5. Sulh Ceza Hâkimliği takipsizlik kararı verdi. İşadamı U.G., kararı Yargıtay'a taşıdı.

Savcılık Mehmet Murat Çalık'a 23 Ocak'ta bu tebligatı gönderdi.

YARGITAY TAKİBİ BIRAKMADI

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, soruşturmayı yetersiz buldu; 5. Ceza Dairesi de takipsizlik kararını bozdu. Dosya İstanbul'a geri yollandı. Bunu üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 23 Ocak'ta şüphelilere tebligat gönderildi; 10 gün içinde adliyede gelerek yazılı savunma yapmaları, varsa delillerini sunmaları gerektiği bildirildi.

CHP, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için Mehmet Murat Çalık'ı yeniden aday gösterdi.

Etiketler : chp beylikdüzü belediye başkanı mehmet murat çalık rüşvet
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