TBMM Başkanı Şentop: Seçimler artık hep zamanında yapılır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'UN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI

CHP’li Berberoğlu’nun vekilliği… AYM kararı kesin hükmü kaldırmamıştır. Kesin hükmün varlığıyla ilgili yeni durum ortaya çıktığında bunu değerlendireceğiz

Hükümet sistemi değişikliğiyle erken seçim kararı almak zorlaştırıldı. Erken seçim kararı almanın çok zor olduğu kanaatindeyim

Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır