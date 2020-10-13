TBMM Başkanı Şentop: Seçimler artık hep zamanında yapılır

TBMM Başkanı Şentop'tan önemli açıklamalar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Şentop, erken seçim çağrılarına ilişkin "Erken seçim kararı almanın çok zor olduğu kanaatindeyim. Türkiye'de bundan sonra seçimler zamanında yapılır." dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP'UN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI
CHP’li Berberoğlu’nun vekilliği… AYM kararı kesin hükmü kaldırmamıştır. Kesin hükmün varlığıyla ilgili yeni durum ortaya çıktığında bunu değerlendireceğiz
Hükümet sistemi değişikliğiyle erken seçim kararı almak zorlaştırıldı. Erken seçim kararı almanın çok zor olduğu kanaatindeyim
Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır
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