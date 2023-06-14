CHP'li belediyenin dönüşüm skandalına bakanlık el koydu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün, "imalat hatası" nedeniyle 300 metrekarelik bölümü için yıkım kararı alınan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin konut projesindeki tüm bloklarla ilgili çalışma başlattığı bildirildi. İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'ndaki konut projesine ilişkin basında çıkan iddialar üzerine yapılan çalışmalar kapsamında projenin son durumunun değerlendirileceği bir rapor hazırlanacak.

UZMANLAR DA KATILACAK

Söz konusu projede eksik demir ve hatalı beton kullanıldığı iddiaları üzerine 10 Haziran'da Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapılmış, projede 48 bin metrekare inşaat alanı olan 3'üncü etap içinde yer alan 300 metrekarelik bir imalatın, kontrolörlerin tespiti üzerine mühürlendiği ve yıkımına karar verildiği bildirilmişti. Açıklamada, "İmalatın hızı nedeniyle ortaya çıkan bir iletişim eksikliğinden kaynaklanan sorun hızla çözüme kavuşturulmuştur" ifadesi kullanılmıştı. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yaptığı yazılı açıklama ile Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine tepki göstererek, sorumluların ortaya çıkarılmasını talep etmişti.