CHP'li belediyeler ulaşıma zam üstüne zam zam yapmaya devam ediyor. CHP'li İstanbul, Ankara ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Çanakkale'de de toplu ulaşıma yüzde 41 ile 75 oranında zam yapıldı.

TOPLANTI BELEDİYE BAŞKANI ÜLGÜR GÖKHAN BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

Belediye meclisinin eylül ayı olağan toplantısı belediye başkanı Ülgür Gökhan başkanlığında yapıldı. Toplantıda mevcut gündem maddeleri ile toplu ulaşım zammı görüşüldü.

Meclisin ikinci oturumunu başkan yardımcısı İrfan Mutluay yönetti. Artan akaryakıt fiyatları, lastik, yedek parça ve bakımdaki yüksek enflasyon, asgari ücrete bağlı olarak artan personel ücretlerinin neden olarak gösterildiği yeni zamlı tarife ikinci oturumda oy çokluğuyla kabul edildi.

12 LİRADAN 17 LİRAYA YÜKSELDİ

Buna göre, şehir içi, Güzelyalı, Dardanos ve Çınarlı tam yolcu ücreti yüzde 41,67'lik artışla 12 liradan 17 liraya, aynı hattaki öğrenci yolcu ücreti ise yüzde 66,67 artışla 6 liradan 10 liraya yükseldi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) kampüs içi yolcu ücreti de yüzde 75 zamla 2 liradan 3.50 liraya çıktı.

ANKARA'DA TAM ÜCRET 15 TL

Öte yandan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi 'nin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kuruluda ulaşıma zam için toplanmıştı.

Birçok kurum ve kuruluştan temsilcinin yer aldığı toplantıda ulaşıma zam talebi görüşüldü. Alınan kararla toplu ulaşıma ortalama yüzde 56 oranında zam yapılmıştı.

Böylece 9 TL 60 kuruş olan tam ücret 15 TL, 8 TL 40 kuruş olan emekli ve öğretmen taşıma ücreti 14 TL, aktarma ücreti 5,5 TL oldu. 4 TL olan öğrenci ücretine ise 2,5 TL zam yapıldı. Taksimetre tariflerine ise zam uygulandı.

SKANDAL AÇIKLAMA: "17 TL OLMASINI İSTEDİK"

Yeni tarifenin yarın sabahtan itibaren tüm ilçeler ile birlikte uygulamaya konulacağı öğrenildi. Alınan kararı değerlendiren Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan ise sakandal açıklamalarda bulundu. Arslan, "UKOME toplantısı bitti. Yarın sabah uygulanacak. Biz 17 TL talep ettik. Son zamlarla birlikte bizim de maliyetlerimiz çok arttı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ederiz. Biz şartları sonuna kadar zorlayarak vatandaşımızı taşımaya devam edeceğiz. Onları mağdur etmeyeceğiz" demişti.

ANKARA'DA DA TOPLU ULAŞIMA %57'LİK BİR ZAM

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım 2021'daki ilk meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı.

Burada yaptığı konuşmada Yavaş, "Ben esnafa 'Bizden zam istemeyin' dedim. Biz bunun yerine ulaşım esnafına her zaman yaptığımız gibi destek yaparız. Bunu 6 milyon Ankaralıya paylaştırırız. Sıkıntılı olan insanlara zam yapmak yerine doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu günlerde yapılan tüm zamlara rağmen biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" demişti.

Ancak Yavaş, verdiği hiçbir sözü tutmadığı gibi ulaşım konusunda da dediklerini unuttu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşıma zam yaptı. Buna göre UKOME'de bugün alınan kararla tam bilet 9.5 TL'den 15 TL'ye yükselmişti.

ÖĞRENCİ EKONOMİSİNE DARBE

ABB'nin sosyal medyadan yayınladığı açıklamaya göre; indirimli bilet de 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseldi. Böylece yüzde 57 oranında fahiş bir zam yapılmıştı.

ZAM UYGULANDI

Edinilen bilgiye göre Ankara'da uygulanacak olan ulaşım zamlarının 3 gün içerisinde uygulamaya koyulacağı öğrenildi.

BAHANELERİN ARKASINA SIĞINDI

Zam bilgisini sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bahanelerin arkasına sığınarak, üzerinden suç atmaya kalkıştı.

Asgari ücrete yapılan zammı gerekçe gösteren ABB, vatandaşın yanında olabilmek adına 300 milyon TL zarar ettiğini açıkladı.

ABB, açıklamasında edilen zararın başka kalemlerden karşılandığını da ifade etti. Hükümetin düzenlediği mevzuatı da eleştiren belediye ücretsiz ve indirimli taşınan yolcular nedeniyle halk otobüsü işletmelerinin zararının arttığını ifade etti.

MAKUL ORANDA ZAM YAPTIK

Yaptığı skandal açıklamalar bununla da kalmayan ABB, makul bir oranda bilet ücret tarifelerinde artış yapıldığını ifade etti. Ayrıca "2019 yılında hayata geçirilen öğrenci tarifemiz halen Türkiye'nin en ucuz aylık öğrenci abonman tarifesidir." diyerek kendisini aklamaya çalışmıştı.

Öte yandan AK Parti belediyelerinde ise sınırlı artışlar yapılarak vatandaşın ulaşım sıkıntısı çözülüyor. Konya, Kayseri ve Bursa'daki toplu ulaşım tarifeleri İstanbul, Ankara ve İzmir'in bir hayli gerisinde. Yavaş'a benzer şekilde Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanlığı süresinde toplu ulaşım üst üste bir çok zam yapıldı.

İSTANBUL'DA ULAŞIMA YÜZDE 51,52 ZAM

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da ulaşıma yüzde 51,52 zam yapmıştı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'nin başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilmişti.