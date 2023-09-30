CHP'li belediyelerde rüşvet sarmalı

Adana emniyeti Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki yolsuzluk iddiaları hakkında yürütülen soruşturmada aralarında Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Leyla Zülfikaroğlu, Çukurova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali Arslanoğlu'nun da bulunduğu 61 kişi tespit edildi.

Şüphelilerin, Seyhan ve Çukurova'da rüşvet karşılığı imar planları ve inşaatlarla ilgili usulsüzlük yaptıkları belirlendi.

Eşzamanlı yapılan operasyonda aralarında Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Leyla Zülfikaroğlu ve Çukurova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali Arslanoğlu, Çukurova Belediyesi eski İmar Müdürü Hasan Uzun ile birlikte her iki belediyede de hala aktif görevde bulunan imar müdürleri ve çalışanların olduğu 60 kişi gözaltına alındı.

66 BİNADA USULSÜZLÜK



Liderliğini Arslanoğlu'nun yaptığı suç örgütünün 66 apartmanın imarında usulsüzlük tespit edildi. Müteahhitlerin 1+1 olarak ruhsat almasına rağmen binaların 3+1 ya da 4+1 yapıldığı ya da 8 kata rüşvet karşılığı 12 kat verildiği belirlendi. Denetime giden görevlilerin de parayla 'proje aslına uygun' raporu verdiği ortaya çıktı. Operasyonda vurgunun boyutunun yaklaşık 750 milyon TL olduğu iddia edildi.

FETÖ'YE RANT SAĞLAMIŞLAR



Şüpheliler arasında Kanuni Üniversitesi'ne ait arazinin meclis kararı olmamasına rağmen konut alanına çevrilerek, FETÖ'ye 150 milyon lira rant kazandıran imar müdürü ile cezaevindeki işçiyi komisyon huzurundaymış gibi sözlü mülakat yaparak işe alan belediye başkanı yardımcısı da bulunuyor.

Adreslerde ve belediye binalarında arama yapılırken şüphelilere ait 112 taşınmaza ve 37 araca tedbir konuldu. Evlerde yapılan aramalarda ise servet çıktı.

ADANA'DA TEMİZLİK 2020'DE BAŞLADI



Adana'da yine CHP yönetiminde olan Ceyhan Belediyesi'ne 19 Aralık 2020'de de 'rüşvet operasyonu' yapıldı. Aldığı cezalar gerekçe gösterilerek görevden alınıp, siyaset yasağı getirilen, Ceyhan Belediyesi eski Başkanı Kadir Aydar'ın, 'suç örgütü lideri' olduğu öne sürülen soruşturmada; Aydar ile birlikte 23 kişi gözaltına alınmıştı. Aydar'ın, belediye başkanı olduktan sonra ekibiyle birlikte ihalelerde usulsüzlük yaptığı, bazı imar planlarında 'rüşvet' karşılığı rant elde ettiği öne sürülmüştü. Aydar ile Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, imar müdürü, belediye personeli ve müteahhit tutuklanmıştı.