VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye'ye iade edildi
Uyuyan devi uyandırdılar!
CHP'li belediyelerde milyonluk vurgun!
1 milyon dolarlık tuzak
Meteoroloji saat verdi!
Çin'den zehir zemberek açıklama!
Stokçuların yeni oyunu deşifre oldu!
Göz nezlesi kör edebilir
Uyku apnesi olanlar koronayı daha ağır geçiriyor
Kansere bağlı ölüm oranları azaldı
Olumsuzluklar beyin gelişimini etkiliyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 12 Aralık
Bakan Yanık: 442 bin kişiye engelli raporu olmadan yardım yapıldığı iddiası doğru değil
Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı
Bakan Bilgin: Ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz
Bakan Koca, 'Türkiye'de ilaç bulunamıyor' iddialarını yalanladı
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi
Kadir İnanır yarın taburcu olacak
Türkiye'de 19 bin 255 yeni vaka tespit edildi
Denizli'de midibüs devrildi: 3'ü çocuk 16 kişi yaralandı
Bakan Soylu: Tahir Güven'in kanı yerde kalmayacak
ABD'de Kovid-19 vaka sayıları bir ayda yüzde 62 yükseldi
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Meteoroloji İstanbul ve İzmir'i uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
12 Aralık 2021 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 10:00:00

CHP'li belediyelerde milyonluk vurgun!

ABONE OL

Sayıştay'ın denetim raporu, CHP'nin yönettiği belediyelerdeki milyonluk vurgunu ortaya çıkardı. Olası büyük depreme hazırlık için ayrılan 'Gecekondu Fonu'ndan 60 milyon TL'nin nereye harcandığı bilinmiyor.

Sayıştay'ın belediyelere ilişkin denetim raporu, acı gerçeği ortaya çıkardı. CHP'nin yönettiği belediyelerde; gecekondu bölgelerinin ıslahı için kullanılması gereken paraların amaçları dışında harcandığı Sayıştay tarafından somut örneklerle gözler önüne serildi.

Sabah'ın haberine göre; 'Gecekondu Fonu'ndaki tutarların belediye tarafından istenilen bir yere harcanmasının mümkün olmamasına rağmen milyonlarca lira, belediyenin giderlerine gitti.

SAYIŞTAY KAYIT ALTINA ALDI

Sayıştay Başkanlığı'nın açıkladığı 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda şok tespitler yer aldı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin fonda yer alan 53 milyon 458 bin 820 TL'yi başka amaçlar için kullandığı Sayıştay müfettişleri tarafından kayıt alına alındı.

Raporda "2020 yılı içerisinde toplam 53.458.820,75 TL aktarıldığı ve muhtelif mal ve hizmet alımları için mevzuata aykırı harcamalarda kullanıldığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KURUŞUNA KADAR ARAŞTIRILDI

Geçen yıl gecekondu fonu olarak ayrılan milyonlarca lirayı 'mevzuata aykırı olarak' harcayan Adana'nın Seyhan Belediyesi, bu yıl da aynı yönteme başvurdu. Denetçiler; Seyhan Belediyesi'nin gecekondu fonunda olması gereken 2 milyon 624 bin 422,69 TL'nin amacı dışında kullanıldığını belirledi.

AMACINA UYGUN HARCANMADI

Sayıştay denetçilerinin Samsun'un Atakum Belediyesi'nde yaptığı denetimlerde, hazineye ait taşınmazların satışından fona aktarım yapılmadığı tespit edildi.

Toplamda 553 bin 414,87 TL, gecekondu bölgelerinin ıslahı için kullanılmadı. İzmir'in Menemen Belediyesi'ne yönelik denetimde de hazine tarafından gönderilen 392 bin TL'nin amacına uygun harcanmadığı belirtildi.

FARKLI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLDİ

Bornova Belediyesi ise fonda toplanması gereken paraların bir kısmını vadeli bir hesapta, kalan kısmını vadesiz başka bir hesapta tuttu. Sayıştay yaptığı incelemede şunları kaydetti: "Belediyenin, Gecekondu Kanunu gereğince oluşturduğu vadesiz hesapta 53.451,25 TL bulunduğu görülmüştür.

Ayrıca Gecekondu Kanunu gereğince oluşturduğu vadeli hesapta tahakkuk eden toplam 75.605,49 TL faizin ise belediyenin başka bir banka hesabına aktarıldığı görülmüştür."

Etiketler : chp fon vurgun belediye Bornova Belediyesi
NFT dünyasına giriyor

NFT dünyasına giriyor
Yardımcı arıyor!

Yardımcı arıyor!
Zirveye oturdu

Zirveye oturdu
Bebek Tatlıtuğ göründü

Bebek Tatlıtuğ göründü
7 ay sonra yeniden ‘Güz Gülleri'

7 ay sonra yeniden ‘Güz Gülleri'
1 saatlik uykuyla klip çekti

1 saatlik uykuyla klip çekti
Hayatım sosyal medyada geçmiyor

Hayatım sosyal medyada geçmiyor
Gardırobunda katliam yapmış!

Gardırobunda katliam yapmış!
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER