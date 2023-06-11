CHP'li belediyeden skandal dönüşüm!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Türkiye'ye örnek olacak" diye duyurduğu Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi, demir eksikliği ve hatalı beton nedeniyle mühürlendi.

Temeli Nisan 2022'de atılan etaplarda inşaat çalışmalarını CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun öncülüğünde kurulan yapı kooperatifi yürütüyordu. Soyer hak sahiplerine "İçiniz rahat olsun" demişti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, kooperatifler üzerinden yürüttüğü Karşıyaka Örnekköy kentsel dönüşüm inşaatı alanında kalan bir kat ilçe belediyesi tarafından mühürlendi. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, skandalın demir eksikliği ve hatalı beton imalatından kaynaklandığını kaydetti. İnan, yaşananları "Demir çalan belediyecilik anlayışı" diye tarif etti. Fay hatlarına göre deprem kuşağında bulunan İzmir'de, son olarak 30 Ekim 2020'de 6.6 büyüklüğünde sarsıntı yaşanmıştı. Depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları başlamıştı.

İL BAŞKANI DA İŞİN İÇİNDE

Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm yetkilerini önce bünyesindeki İZBETON'a devretti. Kamu şirketi de Karşıyaka Örnekköy'deki kentsel dönüşüm işini ihalesiz şekilde İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Cihangir Lübiç ile CHP İl Başkanı olan Şenol Aslanoğlu'nun öncülüğünde kurulan İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifleri'ne verdi.

TEMELİ TUNÇ SOYER ATTI

Örnekköy'deki dönüşümün 3. ve 4. etabının temeli, Nisan 2022'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı törenle atıldı. Devam eden inşaatlarda bloklardan birindeki bir katta yaşanan sorun nedeniyle Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürleme işlemi yapıldı. İhale edenin, işi üstlenenin, nizami yapmayanın, nühürleyenin de CHP'li olduğu skandalı AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Twitter'dan duyurdu:

HER ŞEYİYLE FİYASKO

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sözde kentsel dönüşüm projesi ile ilgili biraz konuşalım. Proje CHP İzmir İl Başkanı'nın kurucusu olduğu Yapı Kooperatifi aracılığıyla yürüyor. İlk fiyasko burada başlıyor! Yine Tunç Soyer yine kooperatif skandalı!"

EKSİK DEMİR, HATALI BETON

"Peki, CHP'nin 'güvenli, merak etmeyin' dediği inşaat raporlarında ortaya ne çıktı? Projede demir eksikliği ve hatalı beton imalatı; Evet! Daha yeni büyük bir felaket atlatmışken ortadaki tablo bu! Depremden büyük yaralar almış şehrimizde bu sorumsuzluk da nedir? Siz insanımızın hayatını bu kadar mı önemsiz görüyorsunuz? Hala ders almayacak mısınız?"

İKİ ETAPTA 964 KONUT

Örnekköy kentsel dönüşüm alanında 3. etapta 584 konut ve 27 iş yeri tamamlanacak.

3. ve 4. etaplarla İzmir'e 964 yeni konut ve 54 işyeri yapılacak.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK, İÇİNİZ RAHAT OLSUN!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hak sahipleriyle bir araya gelmiş, projenin Türkiye'ye örnek olacağını savunmuştu. Soyer, "İçiniz rahat olsun. Güvenli ellerdesiniz. Tıkır tıkır yürüyen çok temiz bir inşaat var. En kısa sürede hep beraber o konutlara taşındığınızı göreceğiz. Örnekköy modeli, Türkiye'ye örnek olacak. Arada işin rantını yiyen müteahhit yok" demişti. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da "Yaşadığımız depremlerden dolayı kentsel dönüşüm ihtiyacı içinde olduğumuzu biliyoruz. İzmir Büyükşehir, hiçbir yerden destek almadan çok başarılı olan bir kooperatif modeliyle burada kentsel dönüşümü gerçekleştiriyor" demişti.

İLÇE BELEDİYESİ: PAZARTESİ ARAYIN

Karşıyaka Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nin raporu ve isteği üzerine mühürlemenin gerçekleştiğini açıklarken, söz konusu kooperatiflerin yetkilileri, mühürlenen kattan numune alındığını ve inceleneceğini ifade etti. AKŞAM muhabiri, konuyla ilgili görüşmek için telefonla ulaştığı Karşıyaka Belediyesi'nden "Bugün hafta sonu herkes izinli. Pazartesi arayın" yanıtını aldı.

DEMİR ÇALAN BELEDİYECİLİK!

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AKŞAM'a konuştu: "Bizler nasıl vatandaşımız daha güvende olur diye çabalarken, bu yaşananlara ancak 'Demir çalan belediyecilik' anlayışı denir. Karşıyaka Belediyesi'nin mühürleme yaparak adeta teyit ettiği skandalın üstü kapatılmaya çalışılmasın. Gereken neyse yapılsın."

TAMAMEN İŞ BİLMEZLİK

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, "Biz burayla ilgili hukuki süreci başlatmayı düşünüyoruz. Vatandaşın mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız. İzmir Büyükşehir, beton ve demir bağlayabilme yeteneğine sahip olmayan bir kurum. Bu tamamen iş bilmezlik" dedi.

YIKILACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi de konuyla ilgili açıklama yaptı: "İzmir Büyükşehir Belediyesi adına şantiyede kontrolör olarak görev yapan personelimizin hassasiyeti doğrultusunda 48 bin metrekare inşaat alanı olan 3. etap içinde 300 metrekarelik bir imalata ilişkin oluşan imalat mühürlenmiş ve gerekli onayların ardından söz konusu bölümün yıkılmasına karar verilmiştir."