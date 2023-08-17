CHP'li belediye çözüm bulamadı: Bilecik'i kanalizasyon kokusu sardı! Tepkiler dinmiyor .

Bilecik'te kabus dolu günler bir türlü bitmek bilmiyor. CHP'li Belediyenin hizmet anlayışı nedeniyle aşırı yaz sıcaklarında susuzlukla mücadele etmek zorunda kalan Bilecikliler, 3 aydan bu yana da, kanalizasyon kokusu çekiyor.

Belediye, kokunun nedenini bulup kökten çözüm üreteceğine, rögar kapaklarını tıkamakla yetiniyor. Rögar kapaklarının altına önce kalın naylonlar seren CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, patlama riskinin gündeme gelmesinin ardından naylonları apar topar kaldırtmıştı.

Kanalizasyon kokusunun yoğun bir şekilde devam ettiği kentte, sorunu 3 aydır çözemeyen Belediye, uzmanların patlama riski uyarılarına rağmen kapakların altını yine kapattı.

KAPATILDIĞI ANLAŞILMASIN DİYE ÖZEL APARATLAR YAPTIRILDI

Kanalizasyon hattında gaz birikmesine neden olacak akıl almaz yöntemlere başvuran CHP'li Başkan Melek Mızrak Subaşı, kalın naylonlarla örttüğü kapakların kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından, bu kez gizli aparat yöntemine başvurdu.

Plastik malzemelerden özel olarak yaptırılan aparatlar, rögar kapaklarının altına tam olarak oturacak şekilde ve dışarıdan görünmeyecek şekilde dizayn edildi.

Aparatlar önceki gün kentin bir çok bölgesinde sökülen naylonların yerine yeniden takıldı. Gaz birikmesi ve patlama riski de yeniden gündeme geldi.

"BECERİKSİZLİKLERİ TESCİLLENDİ"

Kentte ikinci kez yaşanan skandal uygulama hakkında açıklama yapan Bilecik Belediyesi Ak Partili Meclis Üyesi Çetin Kaya, "Daha yeni yaptıkları altyapıda bütün ili kaplayan lağım kokusunun nedenini bir türlü bulamayan CHP'li Bilecik belediyesi daha önce naylon poşetlerle kapattığı rögar kapaklarını şimdi de plastik koku önleyici takarak çözüm üretmeye çalıştı. Kalıcı çözümler bulmayı beceremeyen CHP'li Bilecik Belediyesi yöneticilerinin yaptıkları altyapının çıkardığı problemi çözemeyecek kadar beceriksiz oldukları bir kez daha ortaya çıkmış oldu" dedi.