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04 Ağustos 2023 Cuma 07:51:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 07:51:00

CHP'li belediye bunu da yaptı! Foseptik kokusuna akılalmaz önlem!

Kaynak: Sabah

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Bilecik'te CHP'li belediye, foseptik kokusuna çözümü kapakların hava deliklerini naylonla tıkamakta buldu. Bilimdışı uygulama ile her kapak adeta bombaya dönüştü.

Bilecik'te her yanı kaplayan kanalizasyon kokusu kentin kabusu oldu. CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı çözümü rögar kapaklarının altına naylon sermekte buldu. Ancak uzmanlar bunun başka bir felakete yol açabileceğini, hava almayan kanalizasyon hattında gaz birikmesi sonucu patlama riski oluşacağını belirtiyor. Daha önce de Aydın Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon bacalarını çuvalla kapatmıştı.

Bir süre önce kentin merkezinde alt yapı ve kanalizasyon yenileme çalışmaları başlatan Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, binlerce liraya mal olan çalışmaların tamamlandığını ve Bilecik'te istenmeyen görüntülerin sona erdiğini söyledi.

Melek Mızrak Subaşı

Subaşı'nın verdiği alt yapı müjdesinin üzerinden sadece 3 ay geçerken, sözde yenilenen kanalizasyon hattından şehrin dört bir yanına lağım kokuları yayılmaya başladı.

Sıcak havaların da etkisiyle insan sağlığını tehdit eden olay karşısında vatandaşlar tepki gösterirken, CHP'li Başkan akıllara durgunluk veren bir çözüm buldu.

RÖGAR KAPAKLARI TEK TEK NAYLONLA KAPATILDI

CHP'li Subaşı'nın talimatıyla harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehrin birçok noktasında kötü koku salan rögar kapaklarını açarak altına kalın naylonlar serdi.

Bu yöntemle lağım kokusuna engel olmaya çalışan Başkan Subaşı, kanalizasyon hattında gaz birikmesine neden olarak Bileciklileri bir başka felaketle yüz yüze bıraktı.

PATLAMA RİSKİ VAR

Naylonlu önlemin bir başka felakete yol açabileceğini vurgulayan uzmanlar, hava almayan kanalizasyon hattında gaz birikmesi yaşanacağını ve bu durumun patlama riski doğuracağını ifade etti.

Esnaf ve vatandaşlar belediyeden sorunun kökten çözüleceği kalıcı çözümler bekliyor.

AYDIN'DA DA AYNI TEHLİKELİ YÖNTEM

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi de kısa süre önce Aydın'da aynı tehlikeli yönteme başvurmuş, kanalizasyonlardan gelen pis kokuyu önlemek için belediye ekipleri kanalizasyon bacalarını çuvalla kapatmıştı.

Etiketler : Bilecik Naylonlu önlem CHP Aydın Büyükşehir Belediyesi
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