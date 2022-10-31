CHP'li Belediye Başkanı Türkiye Savunma Sanayisini hedef aldı
Kaynak: aksam.com.tr
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaptığı bir konuşmada savunma sanayisini hedef alarak Türkiye'nin bunun için kurulmadığını söyledi.
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı Vizyonunu hedef alarak, son yıllarda ihracat rekoru kıran savunma sanayisini hedef aldı.
CHP'li Seçer konuşmasında, "Vizyona bakın, gözlerim yaşardı, iki gündür. Vizyona bakın ikinci yüzyıl vizyonuna tank top SİHA, İHA. Vur, öldür kahramanlık türküleri Cumhuriyet bunun için kurulmadı." ifadelerini kullandı.
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