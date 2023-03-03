CHP'li Belediye Başkanı Mustafa İduğ: Kimse devletimize laf etmesin
CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, partisinin aksine deprem felaketiyle mücadelede devlete ve hükümete destek veren bir açıklamada bulundu.
Türkiye 25 gündür deprem felaketiyle mücadele ederken muhalefet kanadından eleştiriler eksik olmadı. Televizyon kanallarında, sosyal medyada, afet bölgesinde acının üzerinden birçok kez siyaset yapıldı. Yapılan açıklamalar büyük tepki çekerken CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, partisinin aksine devlete ve hükümete destek veren bir açıklamada bulundu. İduğ, meclis toplantısında "Dünyada böyle bir deprem olmamış. Kimse kusura bakmasın, kimse devletimize laf atmasın, yetişilemezdi. Öyle bir hasar var ki orada hiçbir şekilde yetişmek mümkün değil. İstediğiniz kadar arama-kurtarma ekibi getirin, yetişemezsiniz. Ana caddelerde bütün binalar yıkılmış, ara sokaklarda mahalleler kaybolmuş" dedi.
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