CHP'li başkanların rüşvet kavgası! Perde arkası ortaya çıktı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ile Efeler Belediye Başkanı Atay arasında karşılıklı rüşvet suçlamasının altından adrese teslim milyonluk ihaleler çıktı.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile yine CHP'li olan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay arasındaki rüşvet kavgası, gündeme bomba gibi düştü. Bu kavgada Atay, Çerçioğlu'nu kastederek, "Ben onların neler çaldığını biliyorum, asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar. Örneğin, aynı şirkete onlar da sıcak asfalt yaptırdı biz de. Ben açık ihale yaptım, onlar öbür türlü ihale yaptı" demişti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

2019'da 2019/615212 ihale kayıt numarası ile çıkılan ihaleyi de yine aynı firma 63 milyon 962 bin 546 lira 50 kuruş bedelle aldı. 2021'de 2021/40049 ihale kayıt numarası ile çıkılan ihaleyi de yine aynı firma 198 milyon 60 bin 860 lira bedelle aldı. İmfalt Yol Yapı firmasının 4 yıl içinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden toplam 440 milyon liralık ihale aldığı ortaya çıktı. 2017'den 2021'e kadar yapılan ihalelerin aynı firma tarafından alınması bu kadarına da pes dedirtti. Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın kastettiği firmanın İmfalt A.Ş şirketi olduğu öğrenildi. Bu arada, İmfalt Şirketi proje müdürünün 2020'de, asfalt firması ile Aydın Büyükşehir Belediye bürokratları arasında para alışverişi olduğu iddiasıyla Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunduğu öne sürüldü.

AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyon Başkanı Mustafa Savaş, "Arkası yarın kuşağına dönen itirafları dikkatle takip ediyoruz. 'Ben onların neler çaldığını biliyorum, asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar' diyen Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, çoktandır bildiği yolsuzluğa karşı bugüne kadar neden sessiz kaldı? 'Mal varlığındaki artışı açıklasın. Akrabalarını belediyede çalıştırmasın' mesajı veren Özlem Çerçioğlu niye bugüne kadar olanlara göz yumdu? Çerçioğlu ve Atay'ın itiraf performansını hemşerilerimin takdirine sunuyorum" dedi.