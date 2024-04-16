CHP'li başkandan ırkçı karar!

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) Afrika'dan gelen öğrencilerin sayısında artış olduğunu ifade etti.

TANJU ÖZCAN'DAN IRKÇI KARAR

Bolu'da da Afrikalı öğrencilerin sayısının arttığını ifade eden Başkan Özcan, Afrikalı yabancı öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapılacağını açıkladı.