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16 Nisan 2024 Salı 10:55:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 10:55:00

CHP'li başkandan ırkçı karar: Ulaşıma astronomik zam

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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Abant İzzet Baysal Üniversite'nde okuyan Afrikalı yabancı öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapılacağını söyledi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) Afrika'dan gelen öğrencilerin sayısında artış olduğunu ifade etti.

TANJU ÖZCAN'DAN IRKÇI KARAR

Bolu'da da Afrikalı öğrencilerin sayısının arttığını ifade eden Başkan Özcan, Afrikalı yabancı öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapılacağını açıkladı.

Etiketler : chp ırkço tanju özcan
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