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21 Şubat 2023 Salı 08:48:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 08:48:00

CHP'li Başkan Lütfü Savaş'tan skandal! Vatandaş can başkan mal derdinde

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Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, asrın felaketinde bir skandala daha imza attı. Binlerce ekip ve aracın kurtarma seferberliğine girdiği Antakya'da itfaiye aracını özel bir göreve gönderdi.

Adeta seferberliğin ilan edildiği ve her iki binadan birinin yıkıldığı Hatay'ın Antakya İlçesinde tam anlamıyla bir skandala imza atıldı.

Kardeşi Metin Savaş'ı da HATSU'ya özel kalem müdürü, diğer kardeşi Mehmet Savaş'ın ise belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'nde saha şefi olduğu olarak atadığı ortaya çıkmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, binlerce ekip ve aracın kurtarma seferberliğine girdiği Antakya'da itfaiye aracını özel bir göreve gönderdi.

KARDEŞİNİN EVİNDEN ÇANTA ALDIRDI

Antakya'daki Akevler Mahallesi'nde büyük hasar alan Levent apartmanına gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Savaş'ın kardeşi Mehmet Savaş'a ait 5'inci kattaki eve girip çanta aldı.

FELAKETİN 7. GÜNÜ KAYDEDİLDİ

İtfaiye ekiplerinin merdivenle binaya girdiği gören arama-kurtarma gönüllüsü bir vatandaş, canlı kurtarılacağını düşünerek cep telefonuyla kayıt yaptı. Ancak canlı yerine ekiplerin başka bir şey aradığı ortaya çıktı.

Giriş katı başta olmak üzere bütün daireleri ağır hasar alan Levent apartmanının 5'nci katından alınan çanta, kendilerini sokakta bekleyen kişiye teslim edildi.

"BİZ CAN DERDİNDEYİZ, BUNLAR MAL DERDİNDE"

Yaşananları an be an kaydeden arama-kurtarma gönüllüsü vatandaş, "Antakya Akevler Mahallesi Levent apartmanı no:14. 13.02.2023 Pazartesi bakın her yer yıkık depremden zarar görmüş şekilde.

Hatay Büyükşehir Belediyesine ait resmi araçla itfaiye ekipleri bir binaya çıktı. Üst katta canlı aradıklarını değil de başka bişey aradıklarını düşünüyoruz. Bunlar burada ne arıyor, ne iş yapıyorlar.

Burası bir belediye yetkilisinin ailesine ait olduğu söylendi. 5'nci katta iki itfaiye eri arama-kurtarma yapmak yerine bakın bir çanta aldılar.

Daha sonra da görevliler yerde bekleyen kişiye bir çanta verdiler.

Biz burada kurtarma yaparken bunlar, mal derdine düşüyorlar" dedi. Eşyayı alan kişinin peşinden giden arama-kurtarma gönüllüsü çantaları alan kişiye de seslendi.

"Ne aldınız sorusuna" "Kimliğini aldık eşyasını aldık. Biz aldık, tanıyoruz" cevabını aldı.

Etiketler : Adeta seferberliği Antakya Akevler Mahallesi arama-kurtarma gönüllüsü HATSU Lütfü Savaş Sabah

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