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28 Mart 2024 Perşembe 09:15:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 09:15:00

CHP'li başkan da suçu Kaftancıoğlu'na yıktı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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CHP'deki para sayma skandalında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade verdi. Kılıç, “Paraların toplanmasında sorumluluk CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aittir” diyerek ihaleyi Canan Kaftancıoğlu'na yıktı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alımında ortaya çıkan 'para kuleleri' soruşturması sürüyor. CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, avukatıyla birlikte savcılığa gelerek ifade verdi.

'200 BİN LİRA BAĞIŞ TOPLADIM'

İl Başkanlığı'nın "Bir Tula da Sen Koy" bağış kampanyasında toplanan paralarla il binası alınmasının planlandığını anlatan Kılıç, "Bu kapsamda kendim de 50 bin lira bağış yaptım. Samimi olduğum arkadaşlarımdan da bu kampanyaya destek olmalarını rica ettim. Toplamda 200 bin lira bağış topladım" dedi. Bağış parasını danışmanı Melih Morsünbül'ün teslim ettiğini anlatan Ali Kılıç, "Ben arkadaşlarımla yemekteydim. O yüzden çantayı Melih adrese götürdü. Melih'in kameralara yansıyan görüntülerde kendisinde bulunan para benim ve 3 arkadaşımın bağış kampanyası kapsamında topladığı paralardır" bilgisini verdi. Bağış makbuzu almadığını söyleyen Kılıç, "O tarihlerde herkes seferber olmuştu, makbuzun çok önemli olduğunu düşünmedim. Bağış makbuzlarını İl Teşkilatı'nın daha sonra göndereceğini düşündüm" dedi.

'SORUMLULUK İL BAŞKANLIĞI'NDA'

Kılıç, "Sizden bağış yapmanızı isteyen kişi kim?" sorusuna da, "Bizzat bağış yapmamı isteyen kimse yoktur. Kampanyanın başlatılmasında ve paraların toplanmasında sorumluluk CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aittir" diye konuştu. Öte yandan CHP Meclis üyesi Turgay Özcan da ifadeye çağırıldı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç (solda), Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi.

Etiketler : chp para sayma ali kılıç canan kaftancıoğlu
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