CHP'li başkan alkollüyken kaza yaptı iddiası! 'Susmam için para teklif ettiler'

Olay sonrası çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, Kılıç'ın kazanın hemen ardından olay yerine Maltepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü Umut Polat'ı göndererek olayı kapatmaya çalıştığı iddia edildi. Bir diğer videoda ise kazazede kadın, görüntü çekerken şunları söyledi: "Bu görmüş olduğunuz araç Maltepe Belediye başkanının aracı ve kendisi kullanıyordu bu aracı. Full alkollüydü bize geldi çarptı. Kalemini gönderdi bize ikna etmeye çalışıyor. Medyaya vermeyin diye ısrar ediyor. Burası Bağdat Caddesi'ne giden bir yol. Hemen kaçtılar zaten. Korkudan sesim titriyor. Bizi ikna etmeye çalışıyorlar para verelim, rüşvet verelim diyorlar. Kanun var, kaçamazsın sen."

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Bu arada kazanın geçtiğimiz aylarda meydana geldiği kaydedilirken kadının iki gün önce polise başvurduğu, polisin de adliyeye yönlendirdiği ifade edildi. Maltepe Belediyesi'nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise "Sosyal medya hesaplarında bir personelimizin karıştığı trafik kazası üzerinden ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve maksatlıdır" denildi.