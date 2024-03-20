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20 Mart 2024 Çarşamba 12:03:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 12:03:00

CHP'li Başkan adayından skandal sözler! "Öcalan hain değil"

Kaynak: Sabah

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DEM ile ittifak yapan CHP'nin terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışan skandal açıklamaları devam ediyor. CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem, "Abdullah Öcalan ilk olarak terörist değildi. Siz bana güvenin, adam hain değil" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

CHP ile DEM Parti arasındaki 'Kent Uzlaşısı' her gün yeni bir skandal söylemi ortaya çıkarıyor. CHP'nin adayları DEM Parti'ye yaranabilmek için terörü meşrulaştıracak küstah söylemlerde bulunuyor.

Esenyurt'ta DEM Parti'nin isteği ile CHP'den aday olan Ahmet Özer, Esenyurt'u kazanmaları halinde il olmak için referandum talebinde bulunulabileceğini söylemiş ve büyük tepki çekmişti. 'Kent Uzlaşısı' sonrası bir skandal açıklama da eden CHP'nin Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem'den geldi. Erdem, seçim çalışması sırasında girdiği kahvede terör elebaşı Abdullah Öcalan'ı aklamak için akla ziyan ifadeler kullandı.

Erdem'in, kahraman Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'yı yok etmeye hazırlanırken, "Artık PKK falan yok. Bitti o işler." şeklinde konuşması da dikkat çekti.

"ÖCALAN HAİN DEĞİL, SİZ BANA GÜVENİN"

Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, girdiği bir kahvehanede terör örgütü PKK'yı ve terörist başı Abdullah Öcalan'ı meşrulaştırmak için elinden geleni yaptı.

Kent Uzlaşısı adı altında DEM Parti ile ittifak yapan CHP'nin adayı Erdem, "Öcalan hain değildi. Bunu devlet kendi kendine canavar yaptı." dedi.

Bebek katili Öcalan'ı korumak için skandal sözlerini sürdüren Erdem, "Siz bir konuda bana güvenin. Adam hain değil." dedi.

"ARTIK PKK FALAN YOK, BİTTİ O İŞLER"

Türkiye, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı büyük bir operasyona hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle, "Teröristan" oluşumuna izin verilmeyecek. Tam bu sırada CHP'li Erdem'in, "Artık PKK falan yok. Bitti o işler." ifadelerini kullanması da dikkat çekti.

CHP'NİN ESENYURT ADAYI DA SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI

Kandil'den gelen talimat sonrası CHP ile DEM Parti arasında öncelik İstanbul olacak şekilde 'Kent Uzlaşısı' adı altında ittifak sağlandı. CHP'li başkanlara oy vermek karşılığında DEM Parti'nin daha önce terörle de iltisaklı olduğu tespit edilen birçok ismi Meclis adaylığı listelerine seçilecek yerlerden yerleştirildi. DEM Parti, İBB'de grup kurmayı CHP ile ittifak yaparak neredeyse sağlarken, Esenyurt'ta ise aza tamah etmeyerek CHP'den kendi belirlediği ismi aday yaptırdı.

Daha önce terör örgütü PKK ve Öcalan lehine birçok söylemi bulunan Ahmet Özer, geçtiğimiz günlerde de seçimi kazanmaları halinde Esenyurt'un referandum talep ederek il olabileceğini söyledi.

İMAMOĞLU, DEM PARTİ'YE KARŞI ÇIKANA KAPIYI GÖSTERİYOR

CHP'de İBB Başkanı gibi değil Genel Başkan gibi hareket eden Ekrem İmamoğlu, DEM Partililer ile çalışmayacağını söyleyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı ve Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ı hedef almış, "Kendisine başka parti bulsun" diyerek DEM Partililerin kendisi için vazgeçilmez olduğunu gözler önüne sermişti.

Etiketler : chp teröristbaşı mustafakemalpaşa
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