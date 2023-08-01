CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden hezimetle ayrıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP liderine karşı 'değişim' isyanı başlattı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanlığı'ndan indirme planlarının konuşulduğu toplantıda, parti yönetiminden uzaklaştırılanların yanı sıra CHP liderine en yakın isimlerin de aralarında bulunduğu isimlerle görüştü.

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI DEĞİŞİM OPERASYONU

Kılıçdaroğlu'na karşı değişim çağrısı yapanlar arasına CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav da dahil oldu. Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Sav, "Ben CHP'nin hırpalanmasını, yaralanmasını istemem. Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir. Hukuk dolanılarak siyaset olmaz. Hukuk neyse onun çerçevesinde olmak durumundayız." diye konuştu.

İmamoğlu, bugün de CHP'nin önde gelen isimleriyle bu kez gizli olmayan bir yemekte buluştu. Yemekte, CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da yer aldı. Sav'ın da önümüzdeki günlerde fiilen bu kadroya katılacağı iddia edildi.

"PARTİ TABANINI KILIÇDAROĞLU'NUN ARKASINA KİLİTLEDİ"

TV 100 canlı yayınında konuşan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu'nun aykırı tavırlarının parti tabanında rahatsızlığa neden olduğunu söyledi.

İmamoğlu'nun zoom toplantısına ve CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarına değinen Yarkadaş, "Parti tabanını yüzde 90 oranında Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasına kilitlendi" diye konuştu.

"CHP TABANI ÇOK RAHATSIZ"

Yarkadaş açıklamasında şunları söyledi:

"CHP tabanı Ekrem Bey'in bağımsız gibi davranma durumundan çok rahatsız ve şunu söyleyeyim özellikle Zoom toplantısından sonra, hem de değişim meselesinin arkasından Önder Sav'ın çıkması parti tabanını yüzde 90 oranında Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasına kilitledi."