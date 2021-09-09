CHP'li Aytuğ Atıcı bir TV programında konuştu: Millet ittifakı bozulabilir, ideolojik ayrılık var

CHP'li Aytuğ Atıcı katıldığı bir televizyon programında millet ittifakı hakkında bazı açıklamalarda bulundu.



Atıcı "Millet İttifakı bozulabilir, İYİ Parti zaman zaman 'millet ittifakına körü körüne bağlı değiliz' mesajı veriyor." dedi.

Atıcı'nın yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:

"Cumhur İttifakında ayrılık olmaz. Ayrılık olacaksa da yerine birini ikame etmeleri gerekir. Cumhur İttifakına girmesi imkansız olan tek parti CHP'dir. Girmesi zor olan İyi Parti'dir ama imkansız değildir. Çünkü İyi Parti zaman zaman 'Millet İttifakına körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İyi Parti ve Türkiye'nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.' mesajları veriyor. Daha güçlü mesajları ise Saadet Partisi veriyor. Çünkü aslında CHP ile Saadet Partisinin bir ideolojik birliktelik yapması imkansız. MHP ile de ideolojik birliktelik yapması imkansız. AK Parti'nin MHP ile yaptığı ittifakta durum böyle değil. Orada ideolojik birliktelik var. O yüzden kopma ihtimali düşüktür. O yüzden Millet İttifakı bozulur mu bozulur. Tabi ki.. niye bozulmasın. Bir ideolojik ayrılık zaten var. Eğer gerçekten sağlam zeminde gitmezse tabi ki bozulabilir."