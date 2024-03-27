CHP'li avukattan çelişkili ifade

CHP İstanbul il binasının alınmasıyla ilgili ortaya çıkan görüntülerle ilgili soruşturma sürüyor. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in yardımcı Onur Öksel'de konuyla ilgili ifade vermiş ve parayı Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in olduğu bir ortamda parayı avukat Ergün Özer'in ofisinde aldığını söylemişti. Konuya ilgili görüştüğümüz avukat Ergün Özer, "Parayı ben verdim. Uzun bir süredir partinin üyesiyim. Partiye yardım ettim. Ne kadar para verdiğimi bilmiyorum. Poşet içinde teslim ettim. Çanta görmedim çantada ne kadar para olduğunu bilmiyorum." dedi

PARTİME YARDIM ETTİM

Çantalarla taşınan paralarla ilgili ifade süreci devam ediyor. Görüntülerde çanta taşıdığı görülen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel parayı avukat Ergün Özer'in ofisinde Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in olduğu bir sırada aldığını söylemişti. Sorularımızı yanıtlayan avukat Özer "Ben meslekte belli bir noktaya gelmiş ve CHP de yöneticilik yapmış biriyim. Şişli Belediye Başkanı Muammer Bey buraya gelir. Hem partili olduğundan hem de aile dostluğumuz hem de hemşehrim oluğundan gelir gider. Uzun süre partide görev yaptım. Aynı zamanda Canan Kaftancıoğlu ve Muammer Keskin'in avukatıyım. Parayı ben verdim. İl binasının alınmasıyla ilgili toplanıyordu. Partime yardım ettim." dedi.

SAVCI ÇAĞIRIRSA SÖYLERİM

Bu meselenin gereksiz yere büyütüldüğünü savunan Özer, "Türkiye'de ilk kez para elden veriliyormuş gibi davranılması doğal değil. Eğer bir sorun varsa vergiyle ilgili müfettişler göreve çağrılmalı, belgeler incelenir ve soruşturma tamamlanır." açıklaması yaptı. "Çantada ne kadar para vardı?" sorusuna ise Özer şu cevabı verdi: "5 yıl önce yaşanan bir konu. Ne kadar para verdiğimi bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Çantayı görmedim ben başkaları da katkıda bulunmuştur. Ne kadar verdiğimi bilmiyorum. Savcı çağırırsa gidip söylerim. Ben de katkıda bulunmak istiyorum dedim. Sonra yemek yiyip çıktık."

45-50 ÇOCUĞU OKUTTUM

1977 tarihinden itibaren parti üyesi olduğunu anlatan Özer "Parti üyesiyim. Sanki illegal bir örgüte yardım etmişiz gibi bir yöntemle soruşturma sürüyor. CHP terör örgütü değil. Örgüte yardım yarım edilmedi. Ayrıca 35 yılda yaklaşık 45-50 çocuğa yardım ettim. Benim paramın kaynağını araştırmak istiyorlarsa gelsinler, ben 35 yıllık avukatım" şeklinde açıklama yaptı.

KESKİN VE KILIÇ'A PARALAR SORULACAK

CHP'nin skandal para sayma görüntüleriyle ilgili yürütülen soruşturmada, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alınmıştı. Keleş'in, "Parayı avukatlık ofisinde mal sahibi Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde beyanı üzerine Braka ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da şüpheli olarak ifadesine başvurulmuştu.

KAFTANCIOĞLU DA İFADE VERDİ

Braka'nın savcılıkta "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu" ifadesiyle isminden söz ettiği Kaftancıoğlu da şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.