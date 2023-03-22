22 Mart 2023 Çarşamba 14:12:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 14:12:00
CHP'li Ali Mahir Başarır ve İP'li Lütfü Türkkan'ın fezlekesi yarın Meclis'te
CHP'li Ali Mahir Başarır ve İP'li Lütfü Türkkan'ın fezlekesi yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
CHP'li Ali Mahir Başarır ve İP'li Lütfü Türkkan'ın fezlekesi yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
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