Veli Ağbaba polisimizi şehit eden sözde 'gazeteci' teröristi böyle savunmuş!

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27 Eylül 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:27 Eylül 2022 Salı 17:00:00

CHP'li Ağbaba'nın polisimizi şehit eden teröristi savunduğu açıklaması ortaya çıktı: Eli silahlı terörist göremedik

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Mersin'de polisevine saldıran teröristlerden Dilşah Ercan'ın CHP'nin 'Türkiye'nin en büyük açık cezaevi' olarak itham edildiği Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda 'mağdur gazeteci' olarak tanıtıldığı belirlendi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından 23 Temmuz 2013 tarihinde 'tutuklu gazeteciler' raporunu kamuoyuyla paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, cezaevinde bulunan gazeteciler arasında suç teşkil eden kimsenin olmadığını söylediği açıklaması gündem oldu.

Mersin'in Mezitli'de polisevine geçtiğimiz gün saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist, etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

2013 YILINDA ÖRGÜTÜN KIRSAL YAPILANMASINA KATILDI

Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün - sözde- özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

Öte yandan, terörist hakkında metropollerde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi.

CHP MAĞDUR GAZETECİ İLAN ETTİ

Hain saldırının ardından terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin 'Türkiye'nin en büyük açık cezaevi' olarak itham edildiği Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda gazeteci olarak bulunduğu ortaya çıktı.

VELİ AĞBABA: ELİ SİLAHLI TERÖRİST BULAMADIK

23 Temmuz 2013 tarihinde 'tutuklu gazeteciler' raporunu kamuoyuyla paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, cezaevinde bulunan gazeteciler arasında suç teşkil eden kimsenin olmadığını söylediği açıklaması ortaya çıktı.

Ağbaba, cezaevindeki teröristleri şu sözlerle savundu:

"Görüştüğümüz gazeteciler arasında ne tecavüzcü, ne hırsız, ne çete mensubu ne de eli silahlı terörist göremedik, bulamadık. Yani cezaevinde tutulan gazetecilik mesleğinin ta kendisidir."

Etiketler : Zozan Tolan Veli Ağbaba Dilşah Ercan
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