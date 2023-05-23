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23 Mayıs 2023 Salı 15:00:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 15:00:00

CHP'li Abdüllatif Şener'den çok çarpıcı açıklama

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Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı canlı yayında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim politikasını eleştirdi. Şener, "Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda ilen Kılıçdaroğlu seçilirse bile verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Kanun çıkaramaz, bütçe yapamaz. Denge denetim mi yoksa kaos mu diyeceğiz?" ifadesinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda Milliyetçilere yönelmesini gereksiz bulan Şener, ''İlk turda Milliyetçi oyları kaybettiğini düşünüyor. 2. turda da bunu telafi edebilmek için çok şiddetli bir şekilde HDP tabanını rahatsız edebilecek üsluplar kullanıyor.'' dedi.

Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener NTV canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

Şener, 14 günlük kısa bir sürede söylem değişikliği yapmanın bir etkisi olmayacağını söyleyerek şunları ifade etti:

'İlk tur söylemleri ile ikinci tur söylemleri arasında farklılaştırma oluşturmak eksileri daha görünür hale getirir ve seçmenin algısını bozar. Anlaşılır, net, ne söylüyorsan baştan beri onu söylemeyi devam ettireceksin. Aynı üslubu kullanman lazım. Yüzde yüz söylem değişikliği faydalı olmaz. Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda milliyetçi oyları kaybettiğini düşünüyor. İkinci turda da bunu telafi edebilmek için çok şiddetli bir şekilde HDP tabanını rahatsız edebilecek üsluplar kullanıyor. Bu neye yol açar HDP seçmenin ürkmesine yol açar. Kemal Bey'i avantajlı hale getiren HDP oylarıdır.'

"VERDİĞİ SÖZLERİN HİÇBİRİ GERÇEKLEŞTİREMEZ"

CHP'li Abdüllatif Şener, 'Kılıçdaroğlu seçilirse meclis çoğunluğundan dolayı sözlerini gerçekleştiremez' dedi. Kılıçdaroğlu seçildiği takdirde parlamenter sistemi getireceğini söylemişti. Bu sözüne karşılık cevap veren Şener, 'Millet ittifakının en büyün iddiası olan güçlendirilmiş parlamenter sistem artık hayal, bunu gerçekleştiremezler' dedi.

"DENGE DENETİM Mİ YOKSA KAOS MU DİYECEĞİZ?"

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasıyla kaosun da geleceğini söyleyen Şener, 'Bütçe çıkaramazlar. Bütçe çıkaramadıkları için Ak Parti iktidarının yaptıkları bütçenin arttırılması yoluyla uygulamaya başlarlar. Bütçe politikaları olmaz hatta bürokrat atamaları yapamazlar. Denge denetim mi yoksa kaos mu diyeceğiz?' ifadelerini kullandı.

Etiketler : Abdüllatif Şener Eski Maliye Bakanı CHP
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