VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kurtulmuş: Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi gerçekleşti
Yurda kaçak girmek isteyen 19 kişi yakalandı
Kremlin: BM, Rus tarım ihracatındaki sorunlar için güvence verdi
Zelenskiy: Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimse yüzde 100 bilmiyor
Ulusal Staj Programı'na 400 bin başvuru bekleniyor
Ambulans uçak, 2 günlük bebek için havalandı
İsrail'de bakanlıkların dağıtılması konusundaki anlaşmazlık hükümetin kurulmasını engelliyor
Rusya: Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesinde "hassas konular" ele alındı
Zelenskiy, Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimsenin yüzde 100 bilmediğini söyledi
Aliyev: Karabağ'da yaşayan ve yaşamak isteyenlerle konuşmaya hazırız
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında bombacı teröristin örgüt bağlantıları çözülüyor
Almanya'nın ihracatının gelecek yıl yüzde 2 düşmesi bekleniyor
İran'dan yurda giren 2 teröristten biri ölü, diğeri sağ olarak ele geçirildi
Emine Erdoğan'dan Endonezya Devlet Başkanı'nın eşine teşekkür
HDP'li Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin rapor Genel Kurulda
Tahıl koridoru krizi 'lider diplomasisi' ile aşıldı
Rus döviz piyasasında "dost ülkelerin" para birimlerinin payı artarken, doların payı düşüyor
ABD, İran Radyo ve Televizyon Kurumundan isimleri yaptırım listesine aldı
Trablus'ta uçaktan inmeyi reddeden Dendias, Bingazi'de Hafter'le görüştü
Arnavutluk, Thodex'in kurucusunu Türkiye'ye iade edecek
Başkan Erdoğan, Netanyahu ile telefonda görüştü
Tahıl koridoru görüşmeleri İstanbul'da gerçekleştirildi
İspanya'da demografik çöküş alarm veriyor
Rusya: Taraflardan itiraz gelmediği için Tahıl Anlaşması 120 gün uzatıldı
17 Kasım 2022 Perşembe 14:50:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 15:25:00

CHP'li 3 vekilin fezlekeleri Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sırasında mahkeme heyetinin üzerine yürüyerek hakarette bulundukları ve tehdit ettikleri iddiasıyla hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sırasında mahkemeye yönelik sözleri nedeniyle, hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Etiketler : ali mahir başarır seyit torun turan akdoğan fezleke
Siyah Kuğu Wilma

Siyah Kuğu Wilma
Keşke oynamasaydım

Keşke oynamasaydım
Yakalandım

Yakalandım
'Hayatımda kimse yok'

'Hayatımda kimse yok'
18 yıllık imaj

18 yıllık imaj
Abiye vefa

Abiye vefa
Perde dikti

Perde dikti
ABD yolcusu

ABD yolcusu
Alçiçek Hatun'un duvarları var

Alçiçek Hatun'un duvarları var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX