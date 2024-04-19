CHP'den torpil atama: Deniz Zeyrek'in kardeşi Kadıköy Belediye Başkan yardımcısı oldu

"Kent uzlaşısı" adı altında PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile kirli ittifak yapan CHP'li başkanlar 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası mazbatayı alır almaz, eşe dosta ve yandaş medyaya koltuk dağıtmaya başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sık sık dile getirdiği "liyakat" 31 Mart öncesinde olduğu gibi 31 Mart sonrasında da CHP'de vücut bulamadı.

EŞE DOSTA KOLTUK DAĞITTILAR

CHP'li başkanlar, İstanbul'dan İzmir'e, Eskişehir'den Çanakkale'ye kadar çok sayıdaki CHP'li belediyede bulunan üst düzey koltukları birinci derecedeki yakın akrabalarına dağıttı. Bunlardan biri de Kadıköy Belediyesi oldu. Kadıköy Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mesut Kösedağı, mazbatayı alır almaz yandaşa koltuk dağıtmaya başladı. Kösedağı'nın CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi'nin yazarı Deniz Zeyrek'in kardeşi Ediz Zeyrek'i Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı ortaya çıktı.

Kadıköy Belediyesinin CHP'li Başkanı Kösedağı'nın bu kararı belgeleriyle ispatlandı.