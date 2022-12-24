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24 Aralık 2022 Cumartesi 10:01:00 - Güncelleme:24 Aralık 2022 Cumartesi 10:01:00

CHP'den Şebnem Korur Fincancı'ya tam destek

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı, PKK ile bağlantılı bir televizyondaki konuşmasında “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında savunma yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyondaki konuşmasında "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında savunma yaptı. TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan, Fincancı için savcı mütalaasında "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmayı CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu, Canan Kaftancıoğlu, TİP Milletvekili Ahmet Şık, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, bazı illerin baro başkanları ile tabip odaları temsilcileri izledi. Fincancı duruşmada, "Propaganda iddiasıyla suçlandığım yayın 7 dakikalık bir konuşmadır. Bana sorulan sorulara yanıt verdim. Yayında belirttiğim tıbbi görüş, bir ön tanıdır. Hak kullanımı suç olamaz" dedi.

Fincancı ve avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre ve tahliye talebinde bulundu. Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 29 Aralık'a erteledi.

Etiketler : chp şebnem korur fincancı pkk mahmut tanal sezgin tanrıkulu canan kaftancı
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