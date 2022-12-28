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CHP'den İYİ Parti'ye bir tepki daha! 'Bu çok doğru bir şey değil'
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28 Aralık 2022 Çarşamba 07:43:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 07:43:00

CHP'den İYİ Parti'ye bir tepki daha! 'Bu çok doğru bir şey değil'

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Millet İttifakı'nda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Tekin, 'Şu adayla kazanırız, şu adayla kazanamayız cümlesine hiç katılmıyorum. Bunu sadece uzun süredir İYİ Partili arkadaşlarımız bir kampanyaya çevirdi. Bu çok doğru bir şey değil' dedi.

TV5'te yayınlanan Ters Açı programında konuşan, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Millet İttifakı ile ilgili tartışma oluşturacak bir konuda açıklama yaptı.

Tekin adaylıkla ilgili, "Şu adayla kazanırız, şu adayla kazanamayız cümlesine hiç katılmıyorum. Bunu sadece uzun süredir İYİ Partili arkadaşlarımız bir kampanyaya çevirdi. Bu çok doğru bir şey değil" dedi.

CHP'li vekil Tekin, daha önce de 'HDP'ye Bakanlık verilebilir" diyerek yeni bir tartışma başlatmıştı.

Etiketler : Ters Açı programı CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin
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