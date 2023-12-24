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CHP'den ittifak mesajı: ‘DEM'lenmek iyidir
24 Aralık 2023 Pazar 08:29:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 08:29:00

CHP'den ittifak mesajı: ‘DEM'lenmek iyidir

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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CHP'de ittifaka ilk sinyal Esenyurt ilçe başkanından geldi. Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, İYİ Parti'yi eleştirerek, ‘Kinli ve kirli olmaktansa kula kulluk etmektense DEM'lenmek iyidir' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin yerel seçimlere ittifaksız girme kararı almasının ardından, CHP seçimlerde ittifak için yeni ortak arayışına girdi. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da HDP aday çıkarmayarak CHP'li aday Ekrem İmamoğlu'nu destekledi. CHP'nin bu seçimlerde de partinin ismini DEM yapan HDP ile ittifak hazırlığında olduğu iddia edildi. CHP'de HDP ile ittifaka ilk sinyal Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan, Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, İYİ Parti'yi eleştirerek, 'Kinli ve kirli olmaktansa kula kulluk etmektense DEM'lenmek iyidir' ifadelerini kullandı.

Etiketler : chp hdp dem iyi parti ittifak hüseyin ergin
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