CHP'den İstanbul'da kavgalı kongre! Yine yumruklar konuştu

CHP'de aylardır merakla beklenen İstanbul İl Kongresi dün yapıldı. 'Değişimciler'in Özgür Çelik'i, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 'Genel Merkez' kanadının Cemal Canpolat'ı desteklediği kongre, iki grubun bilek güreşine sahne oldu.

YUMRUKLAR KONUŞTU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konuşma yapmak üzere kürsüye geldiği sırada bir grup tarafından yuhalandı. Kaftancıoğlu, salondan yükselen seslere alkışla karşılık verdi. Kongrede CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, "Değişim adı altında faturayı tek bir kişiye kesmeyi uygun bulmuyorum" dedi. Avseren'e, salondaki bazı katılımcılar yuhalayarak tepki gösterdi. Bunun üzerine salonda, yumruklu kavga yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Eylül'de Sultangazi'de yaptığı açılışı sırasında katılımın azlığından şikayet ederek Avseren'e, "Rezillik" diyerek tepki göstermişti.