VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail vahşette sınır tanımıyor! Gazze'ye yardım girişi engellenmeye devam ediyor
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kenti yakınlarındaki hava saldırılarını üstlendi
Filistin: İsrail, dünyanın gözü önünde hastaneleri imha eden bir savaş yürütüyor
CHP'den İstanbul'da geri adım! İki ilçe adayı değişti
Togg T10X kar pistine çıktı!
Çanakkale açıklarında 19'u çocuk 46 düzensiz göçmen yakalandı
19 Şubat 2024 Pazartesi 21:22:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 21:22:00

CHP'den İstanbul'da geri adım! İki ilçe adayı değişti

Kaynak: AA

ABONE OL

CHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada İstanbul'un Esenyurt ve Güngören ilçe adaylarının değiştiği duyuruldu. Esenyurt'ta Ahmet Özer, Güngören'de Yüksel Yalçın aday gösterilecek.

CHP 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'un Esenyurt ve Güngören ilçe belediyeleri için daha önce aday gösterdiği Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'ın yerine Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer, Güngören ilçesi için ise Yüksel Yalçın'ı aday gösterdi.

CHP'DEN YENİ ADAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in, Esenyurt için Prof. Dr. Ahmet Özer, Güngören için ise Yüksel Yalçın'ı belediye başkan adayı olarak gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Esenyurt Adayı Güngören Adayı CHP Değişiklik
Aile boyu müzik

Aile boyu müzik
Yer Gök Aşk

Yer Gök Aşk
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Yasemin Özilhan: Instagram'da güzel bir ailem var

Yasemin Özilhan: Instagram'da güzel bir ailem var
Ailece sergi günü

Ailece sergi günü
Tek aşk müzik

Tek aşk müzik
Murat Güneş, Paris'te klip çekti

Murat Güneş, Paris'te klip çekti
Seda Bakan doğallıktan yana

Seda Bakan doğallıktan yana
Zirve yolunda

Zirve yolunda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX