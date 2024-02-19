Açıklamada, "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
CHP'den İstanbul'da geri adım! İki ilçe adayı değişti
Kaynak: AA
CHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada İstanbul'un Esenyurt ve Güngören ilçe adaylarının değiştiği duyuruldu. Esenyurt'ta Ahmet Özer, Güngören'de Yüksel Yalçın aday gösterilecek.
CHP 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'un Esenyurt ve Güngören ilçe belediyeleri için daha önce aday gösterdiği Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'ın yerine Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer, Güngören ilçesi için ise Yüksel Yalçın'ı aday gösterdi.
CHP'DEN YENİ ADAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in, Esenyurt için Prof. Dr. Ahmet Özer, Güngören için ise Yüksel Yalçın'ı belediye başkan adayı olarak gösterdiği belirtildi.
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