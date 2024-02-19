CHP'den İstanbul'da geri adım! İki ilçe adayı değişti

CHP 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'un Esenyurt ve Güngören ilçe belediyeleri için daha önce aday gösterdiği Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'ın yerine Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer, Güngören ilçesi için ise Yüksel Yalçın'ı aday gösterdi.

CHP'DEN YENİ ADAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in, Esenyurt için Prof. Dr. Ahmet Özer, Güngören için ise Yüksel Yalçın'ı belediye başkan adayı olarak gösterdiği belirtildi.