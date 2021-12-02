Genel başkanlığa getirilişinin perde arkası

FETÖ, Türk siyasetini dizayn etme hedefleri doğrultusunda CHP Genel Başkanını değiştirmek için 2010 yılında düğmeye bastı. Dönemin CHP lideri Deniz Baykal'ı yıllarca usulsüz bir şekilde dinleyen örgüt, son olarak 6 Mayıs 2010'ta bazı internet siteleri üzerinden Baykal'a ait olduğu iddia edilen görüntüleri yayınladı. Böylece CHP'de yıllar sürecek değişimin temelleri atılmış oldu. Baykal, 10 Mayıs 2010 tarihinde istifa ederken, göreve Kılıçdaroğlu seçildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen, TVNET'te katıldığı programda soruları cevaplandırdı.

"KILIÇDAROĞLU'NA BİR YERDEN TALİMAT GELDİ"

Mehmet Sevigen, kaset kumpası sürecinde yaşananlara ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

ABD'nin siyasetine karşı olan dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, "Kılıçdaroğlu aday olacak" söylentilerini ciddiye almadığını ifade eden Sevigen, "Kılıçdaroğlu ilk önce, 'aday olmayacağım' dedi. Kumpasın ardından Deniz Bey yeniden adaylığını açıklayacaktı. Baykal eleştirildiği için görevden çekilerek, geçici olarak Cevdet Selvi'yi koydu. Baykal'ın yeniden başkan olmasını konuşuyorduk. Sonra Kemal Bey, adı geçince 'aday olmayacağım' dedi. Cenazemiz vardı, yakınımız vefat etmişti. Nereden talimat geldiyse; Kemal Bey, cenaze sonrası adaylığını açıkladı. Bir gün önce aday olmayacak denilen ortamda adaylığını açıkladı. Bir yerden bir talimat geldi belli ki. Bir gecede bir şey oldu. Arkadaşlarımız diğer tarafa gidince Baykal da aday olmadı." diye konuştu.

"SÜREÇ LİBYA OPERASYONU AÇIKLAMALARINI ELEŞTİRMEMLE BAŞLADI"

CHP'den neden ihraç edildiğine ilişkin konuşan Sevigen, "Libya konusunda bir konuşma yaptım. Tayyip Erdoğan, AK Parti düşmanlığı parti içinde büyüyünce, bizim Ecevit döneminde yaptığımız anlaşmayı görmezden geldiler. Bülent Ecevit başbakan, Deniz Baykal maliye bakanıyken Kaddafi'ye göndermiş. Bunları anlatarak 'yanlış yaptınız' dedim. 'Ecevit'in imzası var yanlış bu' dedim. Parti politikalarını eleştirdiğim için önce İstanbul il örgütünden disipline sevk edildim" diye konuştu.

"CHP İSTANBUL İL BAŞKANI NASIL BUNU SÖYLER"

Ermenilere soykırım yapıldığını öne süren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Yunanistan ile yaşanan gerilimde Türkiye'yi işgalci olarak nitelendiren Ünal Çeviköz gibi isimlere de tepki gösteren Sevigen, "Canan Hanım, Ermeni soykırımına ilişkin ciddi bir açıklama yaptı. Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladı. Biz profesörleri getirerek konferanslar yaptırdık bu konuda. Bayraktarlığını yaptık. Atatürk diyemiyorlardı, 'Mustafa Kemal'in askerlerine' karşı geliyordu. Biz bunları eleştiriyoruz. Dünya başımızda, ambargo için çaba sarf ediyorlar. Böyle bir ortamda İstanbul İl Başkanı bunu nasıl söyler?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin geçmişte yaptığı yanlışlar nedeniyle helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıklamasının da partiden ihracını hızlandırdığını ifade eden Sevigen, "Kemal Bey, helallik isterken, biz kimden istiyoruz? CHP Genel Başkanı böyle bir konuda Atatürk, İsmet Paşa, Ecevit dönemini nasıl hedef alır. CHP'nin başta olduğu hiçbir dönem yoktu saydığı 12 maddede. Kendi döneminizden helalleşin, biz acı çekmedik mi? Helalleşme karşılıklı olur." dedi.

"CHP DALLAS GİBİ BİR PARTİ OLDU"

Yaşananlardan sonra son olarak kendisine bir yazı geldiğini ve disipline sevk edildiğini söyleyen Sevigen, "Genel başkanı neden eleştiriyorsun diye beni uyardılar. Atatürk'e kefere diyen Mehmet Bekaroğlu partide görev yapıyor. Cihangir İslam törenle karşılanıyor. 'Anıtkabir'e nasıl masraf ediyorsunuz' diye adamı baş köşeye koyduk. PKK'ya terör örgütü diyemeyenler, FETÖ liderine evliya diyenler partide duruyor, biz atılıyoruz. CHP'nin ne olduğu belli değil Dallas gibi bir parti olduk. Kimin eli kimin cebinde belli değil.'Bunları engellemeniz gerek' dedim. Bunu söyledim, ihraç edildim" diye konuştu.

"PARTİYİ 14. KATTAN YÖNETİYOR"

Sevigen, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın "CHP'de 14'üncü kat var. Hiç çıkamadık, biz göstermelik makam işgal ediyorduk" açıklamasını değerlendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasının ardından 157 MYK üyesinin değiştiğine dikkat çeken Sevigen, "Kemal Bey 12 yılda 10 tane seçime girdi. Atatürk'ten daha fazla süredir görev yapacak neredeyse. 14 yıldır genel başkan. Hep başarısız. Geliyor ve MYK değişiyor. Seçilmiş insanları alıp kapı önüne koyuyor, dışarıdan gelen ve nereden geldiği belli olmayan insanlarla partiyi yönetiyor. 14. katta yönetiyor partiyi." dedi.

SEÇİMLE GELEN İNSANLARI DIŞARI ATIYOR"

"Ünal Çeviköz kurultayda çizgi yemesine rağmen genel başkan yardımcısı oldu. Tuncay Özkan da kurultayda çizgi yedi onu da genel başkan yardımcısı yaptı." ifadesini kullanan Sevigen, "Seçimle gelen insanları dışarı atıyor ve dışarıdan gelen ekiple yönetiyor. İki üç tane danışmanı var FETÖ olayından dolayı hapiste yatıyor. Fatih Gürsu mesela. Onu Elazığ'dan milletvekili adayı bile gösterdi. O kadar çile çeken CHP'li var..." diye konuştu.

"BUNLARIN HESABI SORULMAYACAK MI?"

Sevigen, sözlerini şöyle sürdürdü: Kemal Bey'in daha önce getirdiği bir milletvekili şu an ABD'de. Aykan Erdemir... Bunların hesabı sorulmayacak mı? Bunları eleştirince partiden ihraç edilmemiz mi gerekiyor?

4.76'ydı oy oranı başladığımızda Kemal Bey o zaman sıcak yatağında yatıyordu. Diğer arkadaşlar da öyle. Abdullatif Şener'i aday koydu... O kadar iyi il başkanları ilçe başkanları var. Ellerimizle ittik, getirdik onu koyduk milletvekili yaptık. Biz CHP'yi bunun için mi kurduk?